qureate（キュリエイト）は2月27日、同社が今後発売するタイトルラインナップのPV「qureate Digest（略してキュリダイ）」を公式YouTubeチャンネルにて公開した。

今回のPVでは、もはや同社の看板タイトルとなった恋愛アドベンチャーゲーム「バニーガーデン」の完全新作「バニーガーデン2」を正式発表。前作の魅力はそのままに、新キャスト英梨紗（CV：首藤志奈さん）の登場や、歌って踊るシステムの追加など、限界突破したパワーアップを遂げている。

そのほか、デッキ構築型ローグライト「東京ワルキューレ」、巨大少女にワクチンをぶっかける爽快シューティングアクション「スプラッシュガールズ」、汚れた部屋をピカピカにする「汚部屋彼女プロジェクト（仮）」など、挑戦的な新作が続々と発表された。

ユーザーからは「ありがとうqureate応援してるよqureate」「消してはならないこの文化を」「歌って踊るだとぉ!?ド●ームクラブじゃねぇか」「楽しみすぎる」「早くやらせてｗ」など、全国のお紳士様から感謝、期待、応援の声が寄せられていた。

また、物議を呼んだ「へべれけ ばにーがーでん」に続く、「バニーガーデン」スピンオフ第2弾も鋭意企画中と発表。こちらにも存分に期待しよう。

「バニーガーデン2」（2026年春予定）

「東京ワルキューレ」（2026年予定）

「スプラッシュガールズ」（2026年予定）

「汚部屋彼女プロジェクト（仮）」（2027年予定）

「バニーガーデン スピンオフ第2弾（仮）」（未定）

©2026 qureate