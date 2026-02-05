qureateは2月5日、Nintendo Switch／PC（Steam）向け情熱と根性の青春逆転サッカーゲーム『ファンタジスタ明日翔』について、さらにカオス極まる選手10名を公開した。本作はダウンロード専売で、配信日は2026年2月12日予定。価格は2480円だ。

今回紹介する選手は、国民的アイドルグループに、異世界から転移してきた魔王様御一行、天才マッドサイエンティストとアンドロイド、そしてルチャリブレを華麗に操る双子の姉妹。

どう見てもサッカーとは無縁のメンツだが、全員がトップクラスの実力を誇るサッカープレイヤーたちだ。混沌を極めるこのリーグを勝ち抜き、最強でカオスなドリームチームを作り上げよう。

■キャラクター紹介

●秋葉原 涼香（あきば りょうか）

CV：芝崎 典子さん

所属チーム：カラフルスターズ

アイドルユニットのセンターにして、チームのエースストライカー。ファンの前では完璧な笑顔を見せるが、実はわがままで自己中心的な“セルフィッシュプレイヤー”。

仲間にパスを回さず、強引なドリブルでゴールを狙うプレースタイルが持ち味。

●上野 真理子（うえの まりこ）

CV：鳥越 まあやさん

所属チーム：カラフルスターズ

チームのキャプテンにして、歌・バラエティ・ドラマとマルチに活躍する人気メンバー。しかし、我の強い自由奔放なメンバーたちに振り回される日々で、気苦労は絶えない。

常に胃薬を常備しながら、チームをまとめるために奮闘する苦労人キャプテン。

●神田 芽留萌（かんだ めるも）

CV：橋本 ちなみさん

所属チーム：カラフルスターズ

ファンの前では完璧なぶりっ子キャラを演じる人気選手。しかしその正体は超腹黒で、愛らしい笑顔で油断させてから繰り出す殺人タックルが必殺技。

腹黒い一面を見せすぎるあまり、いつ週刊誌に本性をスクープされるかと、日々ヒヤヒヤしている。

●ニーア

CV：拝師 みほさん

所属チーム：デスレイブ・レギオン

魔王ルシフェリアに仕えるワーウルフの少女。忠誠心はまさに忠犬級で、主人の命令には絶対服従。俊敏性はリーグでもトップクラスを誇り、フィールドを駆ける姿はまるで疾風の如し。

●ルシフェリア

CV：中野 純花さん

所属チーム：デスレイブ・レギオン

数年前、異世界から突如として転移してきた魔王。この世界を牛耳るつもりでいたが、異文化研究の中でサッカーに魅了される。

「世界征服の前の余興」と軽い気持ちで挑んだ試合は、フェニックスナイツに完敗。以来、逆襲に燃え、リーグ優勝を夢見る日々を送っている

リーグ制覇の暁には世界征服に乗り出すつもりだが、サッカーに夢中になりすぎて元の世界へ帰ることすら忘れかけている。

●ミスティ

CV：長久 友紀さん

所属チーム：デスレイブ・レギオン

魔王の配下として仕えるサキュバス。小悪魔らしく、何かとムフフなことを連想させるセリフを口にしては、周囲をドキッとさせる。少し間の抜けた魔王をからかい、その反応を楽しむのが日課。

●アリシア

CV：櫻庭 有紗さん

所属チーム：ロボティックリベリオンズ

感情をほとんど持たず、与えられた命令を忠実に遂行するアンドロイド。内蔵コンピューターによる精密な計算で、正確無比なパスやシュートを放つ。

●我科 真博（われしな まひろ）

CV：中野 純花さん

所属チーム：ロボティックリベリオンズ

アリシアをはじめ、チームメイトとして活躍する複数のアンドロイドを生み出した天才科学者。常識にとらわれない発想と狂気じみた探究心を持ち、「勝つためなら何でも創る」が信条。サッカーは単なるスポーツではなく、“科学の力を証明する実験場”と考えている。

●双葉 歌音（ふたば かのん）

CV：長久 友紀さん

所属チーム：ソル・デ・アルマス

双子の妹。サッカーにメキシコ発祥のプロレス「ルチャリブレ」を取り入れた独自のプレイスタイルを持つ。軽やかなステップと驚異的な跳躍力を活かし、華麗な空中殺法で相手ディフェンスを翻弄する姿はまるで空飛ぶレスラー。

双子の姉とは長年のコンビネーションを誇り、試合では息のあったツープラトン攻撃を披露。

●双葉 詩音（ふたば しおん）

CV：広瀬 ゆうきさん

所属チーム：ソル・デ・アルマス

双子の姉。妹・歌音の派手さとは対照的に、冷静で奥手な性格の持ち主。プレイスタイルはミスが少なく、堅実なサッカースタイル。

しかし妹と息を合わせた時だけは、その静かなプレイが一変。双子ならではの完璧なタイミングで繰り出すツープラトン攻撃は、観客を沸かせる必殺の武器となる。

■システム

鍛えるのは能力だけじゃない、絆もだ！

トレーニングで成長するのは、選手のステータスだけではない。監督であるキミとの「絆」も深まり、その絆が一定まで高まると特別なストーリーが解放される。

普段は見られない選手の意外な一面や、絆があるからこそ生まれる熱いドラマが待っている。さらに……絆が深まれば、新必殺技を覚えることも……!?

ただの強化では終わらない。育成と物語、そして秘められた力を解き放とう。

■画面写真

【ゲーム情報】

タイトル：ファンタジスタ明日翔

ジャンル：情熱と根性の青春逆転サッカーゲーム

販売：qureate（キュリエイト）

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日

価格：2480円

CERO：D（17歳以上対象）

