6人のキャストが歌う主題歌「eYe♡トラッカー」に乗せて贈る！

qureateは、Nintendo Switch／PC（Steam）で配信予定の続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV『バニーガーデン2』のプロモーションビデオを公開した。

本映像は、6人のキャストが歌う主題歌「eYe♡トラッカー」に乗せ、本作の魅力を凝縮したものとなっている。さらに、ドッキドキのASMRもほんの少しだけ楽しめる。

そして映像のラストには、酔って陽気に歌う凜の姿も……!? ぜひ映像をチェックしてほしい。

ゲームの配信日は2026年4月16日、価格は3480円。現在、ニンテンドーeショップで予約受付中。予約期間と配信後3週間は10％オフで購入できる。

▼PV

https://youtu.be/58vV6_es8pc

【ゲーム情報】

タイトル：バニーガーデン2

ジャンル：続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV

配信：qureate

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

配信日：2026年4月16日予定

価格：3480円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

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