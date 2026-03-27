6人のキャストが歌う主題歌「eYe♡トラッカー」に乗せて贈る！
ドッキドキのASMRもほんの少し楽しめる！『バニーガーデン2』のプロモーションビデオが公開
qureateは、Nintendo Switch／PC（Steam）で配信予定の続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV『バニーガーデン2』のプロモーションビデオを公開した。
本映像は、6人のキャストが歌う主題歌「eYe♡トラッカー」に乗せ、本作の魅力を凝縮したものとなっている。さらに、ドッキドキのASMRもほんの少しだけ楽しめる。
そして映像のラストには、酔って陽気に歌う凜の姿も……!? ぜひ映像をチェックしてほしい。
ゲームの配信日は2026年4月16日、価格は3480円。現在、ニンテンドーeショップで予約受付中。予約期間と配信後3週間は10％オフで購入できる。
▼PV
https://youtu.be/58vV6_es8pc
【ゲーム情報】
タイトル：バニーガーデン2
ジャンル：続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV
配信：qureate
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
配信日：2026年4月16日予定
価格：3480円（ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
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