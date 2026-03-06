「バイオレクイエム」のパッケージ版とSwitch 2プロコンのセット品がAmazonで販売中！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

「バイオレクイエム」＋Switch 2プロコンのセット製品

Amazon.co.jpにて、「バイオハザード レクイエム＋Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション【Amazon.co.jp限定】」のセットが販売中だ。価格は2万970円。

早期購入特典とSwitch2 ロゴザデインステッカーもついてくる

本製品は、シリーズ最新作の「バイオハザード レクイエム」（パッケージ版）とNintendo Switch 2プロコントローラーがセットになったもの。早期購入特典のグレース コスチューム「APOCALYPSE」を入手できるダウンロードコードと、Amazon限定特典のSwitch2 ロゴデザインステッカーも同梱されている。

グリップ感のあるプロコントローラーで「バイオハザード」シリーズの最新作を遊びたい人は、本製品をチェックしてみては？