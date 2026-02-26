PowerAのXbox・PC用コントローラーをチェック！ バッテリー交換しなくてもいい有線接続が魅力

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Xbox・PCに最適なコントローラー

Amazon.co.jpにて、PowerAのXbox・PC用有線コントローラーが販売中だ。価格は5500円。

本製品は、Xbox Series X|S、Xbox One、PCに対応する有線コントローラー。3mのUSBケーブルや二重振動機能、人間工学に基づく設計、3.5mmオーディオジャックなどが特徴となっている。

軽量設計とバッテリー交換不要の有線接続がポイント

ユーザーレビューを見ると、本体の軽さとバッテリー交換不要の有線接続を評価する声が寄せられている。純正品よりも安いXbox・PC用コントローラーを探している人に打ってつけの一台と言えるだろう。