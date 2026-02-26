このページの本文へ

Amazonで見つけた！ "ハズさない"ゲーミングアイテム集 第75回

PowerAのXbox・PC用コントローラーをチェック！ バッテリー交換しなくてもいい有線接続が魅力

2026年02月26日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「【Xbox公式ライセンス商品】PowerA 有線コントローラー Xbox Series X|S Xbox One PC Windows 10/11 用(公式ライセンス取得) 1519265-03 ブラック 二重振動機能」を入手
 

Xbox・PCに最適なコントローラー

　Amazon.co.jpにて、PowerAのXbox・PC用有線コントローラーが販売中だ。価格は5500円。

　本製品は、Xbox Series X|S、Xbox One、PCに対応する有線コントローラー。3mのUSBケーブルや二重振動機能、人間工学に基づく設計、3.5mmオーディオジャックなどが特徴となっている。

アマゾンで「【Xbox公式ライセンス商品】PowerA 有線コントローラー Xbox Series X|S Xbox One PC Windows 10/11 用(公式ライセンス取得) 1519265-03 ブラック 二重振動機能」を入手
 

軽量設計とバッテリー交換不要の有線接続がポイント

　ユーザーレビューを見ると、本体の軽さとバッテリー交換不要の有線接続を評価する声が寄せられている。純正品よりも安いXbox・PC用コントローラーを探している人に打ってつけの一台と言えるだろう。

アマゾンで「【Xbox公式ライセンス商品】PowerA 有線コントローラー Xbox Series X|S Xbox One PC Windows 10/11 用(公式ライセンス取得) 1519265-03 ブラック 二重振動機能」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Xbox公式ライセンス商品】PowerA 有線コントローラー Xbox Series X|S Xbox One PC Windows 10/11 用(公式ライセンス取得) 1519265-03 ブラック 二重振動機能

