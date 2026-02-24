Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第71回
コスパで選ぶならコレ！ Core Ultra 5 225F＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCをチェック
2026年02月24日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
25万円台のコスパモデルをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA FGC5M-R56-B」が販売中だ。価格は25万6280円。
Core Ultra 5 225F＆RTX 5060搭載
GALLERIA FGC5M-R56-Bの構成は、CPUがインテル「Core Ultra 5 225F（10コア／10スレッド、最大4.9GHz）」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）」、メモリーが16GB（DDR5-5600）、ストレージが1TB SSD（M.2 NVMe Gen 4）など。流行りのゲームも最新のゲームも快適に遊べる構成（グラフィック設定や解像度による）なので、気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングPC 【 Core Ultra 5 225F / RTX5060 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA FGC5M-R56-B Windows11Home 動画編集 19717-5027
