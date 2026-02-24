このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第71回

コスパで選ぶならコレ！ Core Ultra 5 225F＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCをチェック

2026年02月24日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「GALLERIA FGC5M-R56-B」を入手
 

25万円台のコスパモデルをチェック

　Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA FGC5M-R56-B」が販売中だ。価格は25万6280円。

アマゾンで「GALLERIA FGC5M-R56-B」を入手
 

Core Ultra 5 225F＆RTX 5060搭載

　GALLERIA FGC5M-R56-Bの構成は、CPUがインテル「Core Ultra 5 225F（10コア／10スレッド、最大4.9GHz）」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）」、メモリーが16GB（DDR5-5600）、ストレージが1TB SSD（M.2 NVMe Gen 4）など。流行りのゲームも最新のゲームも快適に遊べる構成（グラフィック設定や解像度による）なので、気になる人はチェックしてみてほしい。

アマゾンで「GALLERIA FGC5M-R56-B」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
ガレリア ゲーミングPC 【 Core Ultra 5 225F / RTX5060 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA FGC5M-R56-B Windows11Home 動画編集 19717-5027

■関連サイト

