Kindle漫画セール情報「推し漫」 第50回
大人の社交場でのエスプリを叩き込まれるギャグ漫画『スナックバス江』全巻100円均一【Kindle漫画セール情報】
2026年02月24日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
オトナのためのギャグ漫画『スナックバス江』が100均です。全18巻で1800円。そこらのスナックならお通し出してもらっただけで取られそうな金額で魅惑の大人スポットの魅力を全部詰め込んだ漫画が手に入ります。
中年男性のすべてが詰まっている漫画として人気の本作ですが、そもそも私は下戸なのでスナックとか行ったことないんですけど、バス江を読んでその狂った世界（褒め言葉）に触れた限りにおいては、「酒を飲めないのもそう悪くはない━━」そんなことを思ったり思わなかったりする昨今です。
大人になって昔読んでたギャグ漫画などを読み返すと、「なんでこんなんで笑っていたのか。ハッ、さすが子供」などと妙に驕ったような思考をしがちになりますが、本作はむしろ大人にならないと笑えない漫画として、末長く愛読書となってくれることでしょう。初見だとバス江ママがボケ役でチーママの明美がツッコミ担当の常識人なのかな？ とか思っちゃいますが、早々にダブルボケ展開に移行し、客がツッコミ役という構成になるので、読者はお客目線で突っ込みながら読むのが正解です。まあ、そのうち客もボケだすんで、純粋なツッコミ担当はあなたしかいなんですけどね。レッツエンジョイ！
スナック恐怖症になっても責任はもてません
|Image from Amazon.co.jp
|スナックバス江 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
スナックバス江
フォビドゥン澁川 (著)
全18巻（完結）
1800円 (81%オフ)
第1巻
100円 (81%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
1話数ページの超短編形式で、コントみたいにサクサク読めて、でも毒とエスプリが効きまくり。「おじさんの教養」「中年男性のすべてが詰まってる」「M-1決勝級のキレッキレトーク」と絶賛の嵐。リアルスナックの空気感を完璧に再現しつつ、オタク心をくすぐるズレが最高。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第49回
エンタメ【全巻50%還元】メイド服沼の震源地・森薫が描く英国貴族社会の禁断の恋『エマ』が全巻セール【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第48回
エンタメフシの出会いと別れがいつしかあなたの嗚咽に変わる『不滅のあなたへ』全巻50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第47回
エンタメ誰がために戦う──今、読んでおきたい石ノ森章太郎『サイボーグ009』が50%還元で1巻220円【Kindle漫画セール情報】
-
第46回
エンタメ【全巻50%還元】名作百合マンガ3選『やがて君になる』『付き合ってあげてもいいかな』『安達としまむら』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第45回
エンタメ【全巻50%還元】魅力的な女の子がいっぱいなマンガ3選『五等分の花嫁』『セーラームーン』『I's＜アイズ＞』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第44回
エンタメ最新刊も50%ポイント還元！『チェンソーマン』『SPY×FAMILY』『ワールドトリガー』など2010年代の話題作が対象【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
-
第43回
エンタメお父さん、歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』『世界の歴史』が１冊120円です！【Kindle漫画セール情報】
-
第42回
エンタメ「私達の恋の話をたくさんしよう！」に涙腺崩壊『いなり、こんこん、恋いろは。』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】
-
第41回
エンタメ安彦良和の漫画のすごさを僕が語ろう『麗島夢譚』これが全4巻で308円なんてどう考えてもバグってる【Kindle漫画セール情報】
-
第40回
エンタメポンコツ巫女×過保護クマの爆笑地獄田舎暮らし『くまみこ』全20巻が今なら84%オフの1760円！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ