大人の社交場でのエスプリを叩き込まれるギャグ漫画『スナックバス江』全巻100円均一【Kindle漫画セール情報】

オトナのためのギャグ漫画『スナックバス江』が100均です。全18巻で1800円。そこらのスナックならお通し出してもらっただけで取られそうな金額で魅惑の大人スポットの魅力を全部詰め込んだ漫画が手に入ります。

中年男性のすべてが詰まっている漫画として人気の本作ですが、そもそも私は下戸なのでスナックとか行ったことないんですけど、バス江を読んでその狂った世界（褒め言葉）に触れた限りにおいては、「酒を飲めないのもそう悪くはない━━」そんなことを思ったり思わなかったりする昨今です。

大人になって昔読んでたギャグ漫画などを読み返すと、「なんでこんなんで笑っていたのか。ハッ、さすが子供」などと妙に驕ったような思考をしがちになりますが、本作はむしろ大人にならないと笑えない漫画として、末長く愛読書となってくれることでしょう。初見だとバス江ママがボケ役でチーママの明美がツッコミ担当の常識人なのかな？ とか思っちゃいますが、早々にダブルボケ展開に移行し、客がツッコミ役という構成になるので、読者はお客目線で突っ込みながら読むのが正解です。まあ、そのうち客もボケだすんで、純粋なツッコミ担当はあなたしかいなんですけどね。レッツエンジョイ！

スナック恐怖症になっても責任はもてません

スナックバス江

フォビドゥン澁川 (著)

全18巻（完結）

1800円 (81%オフ)

第1巻

100円 (81%オフ)

作品紹介

北海道・札幌の北24条（すすきのから5駅離れたリアル場末エリア）に実在しそうなスナック「バス江」。ママのバス江とチーママの明美が切り盛りする店に、クセ強すぎる常連＆一見さんが集結。山田、タツ兄、宇宙人、幽霊、変なおっさん…毎夜繰り広げられる下ネタ・毒舌・不条理トークの嵐が、もう止まらない！



1話数ページの超短編形式で、コントみたいにサクサク読めて、でも毒とエスプリが効きまくり。「おじさんの教養」「中年男性のすべてが詰まってる」「M-1決勝級のキレッキレトーク」と絶賛の嵐。リアルスナックの空気感を完璧に再現しつつ、オタク心をくすぐるズレが最高。