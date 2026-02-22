このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第49回

【全巻50%還元】メイド服沼の震源地・森薫が描く英国貴族社会の禁断の恋『エマ』が全巻セール【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】

2026年02月22日 17時30分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　森薫センセイの『エマ』が50%還元対象セール中です！　待ってた！　HARTA COMIX作品はセール多いんですけど、『エマ』はなかなか対象にならなかったんですよね。

　『エマ』は森薫センセイの商業誌デビュー作にしてこのクォリティ。圧倒的な画力で描かれるヴィクトリア朝の空気感がたまらん作品です。メイド服がメイド服なんですよ。メイド喫茶のメイド服じゃなくて。言ってる意味わかります？　メイド服の細部、街並み、貴族の邸宅、使用人の日常…すべてが本格的に再現され、「英国の空気を味わえる漫画」と絶賛。さすが森センセイの（いい意味で）ヘンタイ的な描き込み。

　本編全7巻＋番外編全3巻の計10巻、メイドフェチ・英国史好きにはたまらんですよ。

全巻の購入はこちら(Amazon)


　【Amazonマンガ週末祭り第1弾】そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

折からのメイド喫茶ブームに対する、森センセイの「メイドの服がそんなものなわけねーだろ！」という叫びを具現化したような漫画

Image from Amazon.co.jp
エマ 1巻 (HARTA COMIX)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

エマ
森薫 (著) 
全10巻（完結）
6930円 ＋ポイント還元 3465 pt (50%)
第1巻
682円＋ポイント還元 341 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　『乙嫁語り』の森薫センセイによるヴィクトリア朝英国を舞台にした歴史ロマンス漫画。

　19世紀末ロンドン。下働きメイドのエマは、眼鏡をかけた聡明で美しい女性。元家庭教師のケリーに仕えながら、厳しい階級社会で静かに生きる。そんなエマが出会ったのが、上流階級の青年ウィリアム・ジョーンズ。かつてケリーの教え子だった彼は、エマに惹かれ、身分違いの恋に落ちる…。互いの想いを確かめつつも、社会の壁が立ちはだかる切ないラブストーリー。

　階級差の残酷さ、伝統 vs 革新の時代背景を丁寧に織り交ぜ、静かで深い感動を与える名作です。メイドフェチ・英国史好きにはたまらない！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中