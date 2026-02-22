このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第48回

フシの出会いと別れがいつしかあなたの嗚咽に変わる『不滅のあなたへ』全巻50%還元！【Kindle漫画セール情報】

2026年02月22日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　『不滅のあなたへ』が全巻50%ポイント還元対象です。

　出会いと別れの繰り返し。それが、生きることの尊さを教えてくれる名作。フシの永遠の旅に、心揺さぶられること必至です。大今良時センセイの緻密な伏線と感情描写がまさに神がかってます。

　セールは週末限定、この機会にぜひ。

全巻の購入はこちら(Amazon)


　【Amazonマンガ週末祭り第1弾】そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

終わらない、変わらない、不滅の物語が完結。
こんなに不思議な物語、ほかにない

Image from Amazon.co.jp
不滅のあなたへ（１） (週刊少年マガジンコミックス)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

不滅のあなたへ
大今良時 (著) 
全25巻（完結）
1万4916円 ＋ポイント還元 7459 pt (50%)
第1巻
594円＋ポイント還元 297 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　『聲の形』の大今良時センセイによる大河ファンタジー漫画の傑作！

　何者か（観察者）が地上に投げ込んだ「球」。それは刺激を受けたものの姿を写し取り、変化できる不死身の存在だった。それは、石→苔→オオカミ→孤独な少年…と姿を変えながら世界を旅する。やがて「フシ」と名付けられ、人間たちとの出会いと別れを通じて「自分」を獲得していく。死を超越するがゆえの孤独、喪失の痛み、生きる意味を問いかける重厚なテーマが胸を抉る。

　前世編（中世ファンタジー風）、現世編（現代寄り）、来世編（未来・最終章）と三部構成で、フシの成長と仲間たちの死生観が丁寧に描かれる。ノッカーという敵との戦いも絡み、アクション・ドラマ・哲学が融合した唯一無二の作品。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中