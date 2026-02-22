Kindle漫画セール情報「推し漫」 第47回
誰がために戦う──今、読んでおきたい石ノ森章太郎『サイボーグ009』が50%還元で1巻220円【Kindle漫画セール情報】
2026年02月22日 17時00分更新
講談社から刊行されている石ノ森章太郎デジタル大全から『サイボーグ009』全27巻がついにセール対象に！ 50%のポイント還元で実質1巻220円で読めます。
冷戦時代の世界を覆っていた武力が支配する秩序に対するアンチテーゼ、戦争の悲惨さ、人間性とテクノロジーの境界など、描かれるテーマが深く、それに加えて、「神々との戦い編」などファンタジー要素も絡めた章などもあり、バトル・ドラマ・SFのバランスが神！ 石ノ森作品のなかでも、時代を超えて何度もアニメ化されるのがその証。
石ノ森章太郎デジタル大全の収録作品がセール対象になるのはたぶん初めて（1巻だけ無料になったことはありましたが）。サイボーグ009は、作品名を知っていたりアニメでは見ていても、原作をちゃんと読んだことないって人は結構多そう。このセールも本日限りなので、ぜひこの機会に。世界が混迷する今の時代だからこと読んでおきたい作品です。
何世代も続いた作品なので、初期と後期で違う絵柄で楽しめるのもイイ！
|Image from Amazon.co.jp
|サイボーグ００９（１） (石ノ森章太郎デジタル大全)
サイボーグ009 (石ノ森章太郎デジタル大全)
石ノ森章太郎 (著)
全27巻（続巻）
1万1880円 ＋ポイント還元 5940 pt (50%)
第1巻
440円＋ポイント還元 220 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
戦争で儲ける「死の商人」黒い幽霊団（ブラックゴースト）によって軍事用サイボーグに改造されてしまった世界各国から誘拐された9人の若者たち。科学者ギルモア博士の反乱により、彼らはサイボーグ戦士（00ナンバーズ）としてブラックゴーストに対抗する戦いに身を投じていく。
