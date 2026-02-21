Kindle漫画セール情報「推し漫」 第46回
【全巻50%還元】名作百合マンガ3選『やがて君になる』『付き合ってあげてもいいかな』『安達としまむら』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
2026年02月21日 17時00分更新
春の「Amazonマンガ週末祭第１弾」が開催中です！ 金・土・日の週末限定で、対象マンガが全巻50%還元！ たまたま百合系マンガの傑作がセール対象に揃ってたので、今回はそっち系の3選を！
パッション系でない、初心者でも安心な3作です
繊細な心理描写や本気の恋愛模様を描いた名作百合漫画。繊細で美しい「好き」の物語。アニメ化もされていて、百合初心者から上級者にまでおすすめ。
やがて君になる
仲谷 鳰 (著)
全8巻（完結）
6,193円 ＋ポイント還元 3,251 pt (52%)
社会人百合の傑作。友人以上恋人未満の微妙な距離感からゆっくり進展する過程が丁寧で、心に刺さる。付き合う二人の日常と心の機微の見せ方がうまい作品です。
付き合ってあげてもいいかな
たみふる (著)
全14巻（完結）
9,834円 ＋ポイント還元 4,924 pt (50%)
まったり日常系百合作品の代表選手。ぼんやりした二人の関係が徐々に深まる癒し系。アニメ化でファン層も拡大。「やが君」ファンもハマるくらいの繊細さもあってヨイです。
安達としまむら
柚原 もけ (著) , 入間 人間 , のん
全7巻（完結）
5,220円 ＋ポイント還元 2,613 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
