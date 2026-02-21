このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第45回

【全巻50%還元】魅力的な女の子がいっぱいなマンガ3選『五等分の花嫁』『セーラームーン』『I's＜アイズ＞』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】

2026年02月21日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

　春の「Amazonマンガ週末祭第１弾」が開催中です！　金・土・日の週末限定で、対象マンガが全巻50%還元！　今回は対象作品のなかから、複数の魅力的なヒロインが登場する作品3選をお送りします。

　そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

Amazonマンガ週末祭第１弾はこちら(Amazon)

あなたは誰推し？

『五等分の花嫁』全巻購入はこちら(Amazon)


　私は三玖ちゃん推しです。王道ですみませんが。誰とでも「あなたは誰推し？」という会話を成立させるのが本作の良いところ。

五等分の花嫁
春場ねぎ (著) 
全14巻（完結）
8,316円 ＋ポイント還元 4,158 pt (50%)
『美少女戦士セーラームーン』全巻購入はこちら(Amazon)


　マーズも捨てがたいのですが、ここはマーキュリーでいかせてもらいます。原作読んだことなかったので今回のセールで全読破しようと思っております。

美少女戦士セーラームーン　完全版
武内直子 (著)
全10巻（完結）
8,580円 ＋ポイント還元 4,290 pt (50%)
『I”s<アイズ>』全巻購入はこちら(Amazon)


　やっぱり伊織ちゃん多数派でしょ？　桂センセイの描くヒロインのなかでも、伊織ちゃんは別格に可愛いと思う。

I”s<アイズ>
桂 正和 (著)
全9巻（完結）
6,768円 ＋ポイント還元 3,384 pt (50%)
