Kindle漫画セール情報「推し漫」 第45回
【全巻50%還元】魅力的な女の子がいっぱいなマンガ3選『五等分の花嫁』『セーラームーン』『I's＜アイズ＞』【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
2026年02月21日 17時00分更新
春の「Amazonマンガ週末祭第１弾」が開催中です！ 金・土・日の週末限定で、対象マンガが全巻50%還元！ 今回は対象作品のなかから、複数の魅力的なヒロインが登場する作品3選をお送りします。
あなたは誰推し？
私は三玖ちゃん推しです。王道ですみませんが。誰とでも「あなたは誰推し？」という会話を成立させるのが本作の良いところ。
五等分の花嫁
春場ねぎ (著)
全14巻（完結）
8,316円 ＋ポイント還元 4,158 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
マーズも捨てがたいのですが、ここはマーキュリーでいかせてもらいます。原作読んだことなかったので今回のセールで全読破しようと思っております。
美少女戦士セーラームーン 完全版
武内直子 (著)
全10巻（完結）
8,580円 ＋ポイント還元 4,290 pt (50%)
やっぱり伊織ちゃん多数派でしょ？ 桂センセイの描くヒロインのなかでも、伊織ちゃんは別格に可愛いと思う。
I”s<アイズ>
桂 正和 (著)
全9巻（完結）
6,768円 ＋ポイント還元 3,384 pt (50%)
