Kindle漫画セール情報「推し漫」 第44回
最新刊も50%ポイント還元！『チェンソーマン』『SPY×FAMILY』『ワールドトリガー』など2010年代の話題作が対象【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】
2026年02月20日 18時00分更新
春の「Amazonマンガ週末祭第１弾」が開催中です！ 金・土・日の週末限定で、対象マンガが全巻50%還元！
セール期間が3日しかないので、今回は対象作品のなかから、私ムラリンのおすすめ作をずらっとご紹介します。今回ラインアップしたのは、現在も続巻が発行されている話題作の中から、最近発売になったばかりの新刊までセール対象になっている作品をピックアップしました。作品ごとの詳細な紹介はしてないですけど、ここに掲載している作品は、私的には「買ってヨシ」なものばかりです。っていうか買おう。
そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！
ムラリンの個人的おすすめ対象作品 パート１
チェンソーマン 23 (ジャンプコミックスDIGITAL)
|チェンソーマン 23 (ジャンプコミックスDIGITAL)
チェンソーマン
藤本タツキ (著)
全23巻（続巻）
1万1288円 ＋ポイント還元 5647 pt (50%)
最新刊・第23巻
543円＋ポイント還元 272 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ワールドトリガー 29 (ジャンプコミックスDIGITAL)
|ワールドトリガー 29 (ジャンプコミックスDIGITAL)
ワールドトリガー
葦原大介 (著)
全29巻（続巻）
1万3737円 ＋ポイント還元 6869 pt (50%)
最新刊・第29巻
564円＋ポイント還元 282 pt (67%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ハクメイとミコチ 14巻 (HARTA COMIX)
|ハクメイとミコチ 14巻 (HARTA COMIX)
ハクメイとミコチ
樫木 祐人 (著)
全14巻（続巻）
1万62円 ＋ポイント還元 5031 pt (50%)
最新刊・第14巻
841円＋ポイント還元 421 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
映像研には手を出すな！（１０） (ビッグコミックス)
|映像研には手を出すな！（１０） (ビッグコミックス)
映像研には手を出すな！
大童澄瞳 (著)
全10巻（続巻）
7128円 ＋ポイント還元 3569 pt (50%)
最新刊・第10巻
759円＋ポイント還元 380 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
スキップとローファー（１２） (アフタヌーンコミックス)
|スキップとローファー（１２） (アフタヌーンコミックス)
スキップとローファー
高松美咲 (著)
全12巻（続巻）
8140円 ＋ポイント還元 4070 pt (50%)
最新刊・第12巻
792円＋ポイント還元 396 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
SPY×FAMILY 16 (ジャンプコミックスDIGITAL)
|SPY×FAMILY 16 (ジャンプコミックスDIGITAL)
SPY×FAMILY
遠藤達哉 (著)
全16巻（続巻）
8404円 ＋ポイント還元 4205 pt (50%)
最新刊・第16巻
585円＋ポイント還元 293 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
