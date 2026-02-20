このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第44回

最新刊も50%ポイント還元！『チェンソーマン』『SPY×FAMILY』『ワールドトリガー』など2010年代の話題作が対象【春のAmazonマンガ週末祭第１弾】

2026年02月20日 18時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　春の「Amazonマンガ週末祭第１弾」が開催中です！　金・土・日の週末限定で、対象マンガが全巻50%還元！

　セール期間が3日しかないので、今回は対象作品のなかから、私ムラリンのおすすめ作をずらっとご紹介します。今回ラインアップしたのは、現在も続巻が発行されている話題作の中から、最近発売になったばかりの新刊までセール対象になっている作品をピックアップしました。作品ごとの詳細な紹介はしてないですけど、ここに掲載している作品は、私的には「買ってヨシ」なものばかりです。っていうか買おう。

　そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

Amazonマンガ週末祭第１弾はこちら(Amazon)

ムラリンの個人的おすすめ対象作品 パート１

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『チェンソーマン』全巻購入はこちら(Amazon)

Image from Amazon.co.jp
チェンソーマン 23 (ジャンプコミックスDIGITAL)

チェンソーマン
藤本タツキ (著) 
全23巻（続巻）
1万1288円 ＋ポイント還元 5647 pt (50%)
最新刊・第23巻
543円＋ポイント還元 272 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『ワールドトリガー』全巻購入はこちら(Amazon)

Image from Amazon.co.jp
ワールドトリガー 29 (ジャンプコミックスDIGITAL)

ワールドトリガー
葦原大介 (著)
全29巻（続巻）
1万3737円 ＋ポイント還元 6869 pt (50%)
最新刊・第29巻
564円＋ポイント還元 282 pt (67%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『ハクメイとミコチ』全巻購入はこちら(Amazon)

Image from Amazon.co.jp
ハクメイとミコチ 14巻 (HARTA COMIX)

ハクメイとミコチ
樫木 祐人 (著)
全14巻（続巻）
1万62円 ＋ポイント還元 5031 pt (50%)
最新刊・第14巻
841円＋ポイント還元 421 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

  

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『映像研には手を出すな！』の全巻購入はこちら(Amazon)

Image from Amazon.co.jp
映像研には手を出すな！（１０） (ビッグコミックス)

映像研には手を出すな！
大童澄瞳 (著) 
全10巻（続巻）
7128円 ＋ポイント還元 3569 pt (50%)
最新刊・第10巻
759円＋ポイント還元 380 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『スキップとローファー』全巻購入はこちら(Amazon)

Image from Amazon.co.jp
スキップとローファー（１２） (アフタヌーンコミックス)

スキップとローファー
高松美咲 (著)
全12巻（続巻）
8140円 ＋ポイント還元 4070 pt (50%)
最新刊・第12巻
792円＋ポイント還元 396 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『SPY×FAMILY』全巻購入はこちら(Amazon)

Image from Amazon.co.jp
SPY×FAMILY 16 (ジャンプコミックスDIGITAL)

SPY×FAMILY
遠藤達哉 (著)
全16巻（続巻）
8404円 ＋ポイント還元 4205 pt (50%)
最新刊・第16巻
585円＋ポイント還元 293 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 

