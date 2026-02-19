Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第68回
【4万8890円→3万1699円】REALFORCE×「ラプラス・ダークネス」のコラボゲーミングキーボードが35％オフ！
2026年02月19日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
東プレ×ラプラス・ダークネスのゲーミングキーボードが35％オフ
Amazon.co.jpにて、東プレのテンキーレスキーボード「REALFORCE GX1 Keyboard ラプラス・ダークネス モデル（英語配列）」が販売中だ。参考価格は4万8890円だが、タイムセールにより35％オフの3万1699円で購入できる（2月19日時点）。
本製品は、ホロライブ6期生の「ラプラス・ダークネス」さんとコラボしたゲーミングキーボード。静電容量無接点方式のスイッチを搭載しているほか、キースイッチの作動点を0.1mm単位で調節できる機能、「ストッピング」の操作がしやすくなる「キルスイッチ機能」などが特徴だ。
デザイン、性能ともに満足度高め
ユーザーレビューを見ると、「デザインが良い」「押しやすくて打鍵音も静か」と好評の模様。ラプラス・ダークネスモデルのほかにも、同じくホロライブメンバーの「獅白ぼたん」さんとコラボしたモデルも用意されている。ホロライブファンはもちろん、REALFORCEファンにもおすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|東プレ GX1 Keyboard ラプラス・ダークネス モデル 英語配列 REALFORCE ゲーミングキーボード TKL 87キー X1UDL1 KB0914
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
