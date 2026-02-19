このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第64回

RTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノート、クーポン適用で29万4300円

2026年02月19日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

RTX 5070を搭載するAmazon.co.jp限定モデル

　Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は30万9800円。クーポンを適用すれば29万4300円で購入できる（2月19日時点）。

アマゾンで「TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

最新ゲームも快適なパワフルモデル

　TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】は、NVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載するAmazon.co.jp限定モデル。CPUはAMD「Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）」、メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD（PCIe 4.0）など。そのほか、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hzとなっている。

アマゾンで「TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R5070A

