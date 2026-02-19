Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第64回
RTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノート、クーポン適用で29万4300円
2026年02月19日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
RTX 5070を搭載するAmazon.co.jp限定モデル
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は30万9800円。クーポンを適用すれば29万4300円で購入できる（2月19日時点）。
最新ゲームも快適なパワフルモデル
TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】は、NVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載するAmazon.co.jp限定モデル。CPUはAMD「Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）」、メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD（PCIe 4.0）など。そのほか、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hzとなっている。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R5070A
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
