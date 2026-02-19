RTX 5070搭載のASUS製16型ゲーミングノート、クーポン適用で29万4300円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

RTX 5070を搭載するAmazon.co.jp限定モデル

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。価格は30万9800円。クーポンを適用すれば29万4300円で購入できる（2月19日時点）。

最新ゲームも快適なパワフルモデル

TUF Gaming A16【Amazon.co.jp限定】は、NVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載するAmazon.co.jp限定モデル。CPUはAMD「Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）」、メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD（PCIe 4.0）など。そのほか、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hzとなっている。