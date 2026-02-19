Kindle漫画セール情報「推し漫」 第43回
お父さん、歴史まるわかりの『学研まんが日本の歴史』『世界の歴史』が１冊120円です！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月19日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
お父さん、お母さん！ 今なら『学研まんが 日本の歴史』が全18巻で1989円と大変お求めやすくなっております。Amazonには、お子さまのプレゼントにお贈りしやすい紙の本もご用意がございますが、こちらは大型本のセットで1万3200円となっており、Kindle版だとおよそ85%引きという格安でお求めいただけますよぉぉ！！
それだけじゃありません。あります、『世界の歴史』。こちらは全15巻で1800円。小学校の歴史の授業は6年生からですが、まんがであれば3年生くらいから読めちゃいます。もちろん、オトナのお父さんお母さんの学び直しにお読みいただければ、「ねぇねぇお父さん、藤原鎌足って何した人？」なんてお子さまの悪意のない無邪気な質問にもばっちり答えられます。
こちら、1997年の発行となっておりまして、さすがに絵は多少古い感じもいたしましょうがが内容は古くならないのが歴史学習まんがのいいところ。まあ、歴史の学習本を「我が家は古代史だけでいいや」なんてこたぁないでしょうから、どーんと全巻セットでいっちゃってください！ セールは本日2月19日まで！
歴史の授業も今と昔じゃ変わってるとこもあるのでそこだけ注意な！
学研まんが 日本の歴史
漫画：伊東 章夫,原島 サブロー,大倉 元則,堀江 卓,ムロタニ ツネ象
イラスト：広岡 ゆうえい,田中 正雄,福田 三郎
監修：樋口 清之
全17巻（完結）
1989円 (1巻あたり117円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
学研まんが 世界の歴史
漫画：ムロタニツネ象
監修：長澤和俊
全15巻（完結）
1800円 (1巻あたり120円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
第1巻：原始時代（旧石器・縄文・弥生・古墳時代）
第2巻：飛鳥・奈良時代
第3巻：平安時代
第4巻：鎌倉時代
第5巻：室町時代
第6巻：戦国時代（前編）
第7巻：戦国時代（後編）・安土桃山時代
第8巻：江戸時代（前編）
第9巻：江戸時代（中編）
第10巻：江戸時代（後編）
第11巻：幕末
第12巻：明治時代（前編）
第13巻：明治時代（後編）
第14巻：大正時代
第15巻：昭和時代（前編）
第16巻：昭和時代（中編）
第17巻：昭和～平成
同じく『学研まんが 世界の歴史』は、古代文明の誕生から現代（冷戦終了や近現代まで）をカバーし、有名な英雄・王・革命家を中心に、世界史の流れをオールカラーまんがで楽しく解説する人気作・全15巻。
第1巻：先史時代と古代オリエント
第2巻：古代ギリシャ
第3巻：古代ローマ
第4巻：古代中国とインド
第5巻：中世ヨーロッパ
第6巻：イスラム世界とアジア
第7巻：ルネサンスと宗教改革
第8巻：新航路発見と大航海時代
第9巻：絶対王政と啓蒙主義
第10巻：アメリカ独立とフランス革命
第11巻：産業革命と19世紀ヨーロッパ
第12巻：アメリカ南北戦争と帝国主義
第13巻：第一次世界大戦
第14巻：第二次世界大戦と独裁者ヒトラー
第15巻：冷戦と現代
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第42回
エンタメ「私達の恋の話をたくさんしよう！」に涙腺崩壊『いなり、こんこん、恋いろは。』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】
-
第41回
エンタメ安彦良和の漫画のすごさを僕が語ろう『麗島夢譚』これが全4巻で308円なんてどう考えてもバグってる【Kindle漫画セール情報】
-
第40回
エンタメポンコツ巫女×過保護クマの爆笑地獄田舎暮らし『くまみこ』全20巻が今なら84%オフの1760円！【Kindle漫画セール情報】
-
第39回
エンタメ怖ぇよ…いや、怖いって!!! あの森田まさのり先生のサスペンス・ホラー『ザシス』が1巻33円！【Kindle漫画セール情報】
-
第38回
エンタメ“売れる”漫画を作るために編集者は何をしている？『月刊トリレンマ』第1巻が100円！【Kindle漫画セール情報】
-
第37回
エンタメ近未来の宇宙開拓を描いた本格ハードSF『MOONLIGHT MILE【完全版】』が全巻33円！【Kindle漫画セール情報】
-
第36回
エンタメ出口のない暗闇で光を掴むヒント『うつヌケ』が44%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第35回
エンタメ特撮愛が暴走する打ち切り巨大変身ヒロイン『まりかセヴン』が1冊77円、全巻セットで616円と最安！【Kindle漫画セール情報】
-
第34回
エンタメ【1巻77円】ヘンタイ的天才と美人秘書のランジェリー・ラブコメディ『甘い生活』が全40巻で3080円！【Kindle漫画セール情報】
-
第33回
エンタメ「理解し合う」ことの喜びが詰まった、全人類に読んでほしい良作『サトコとナダ』40%オフ、全4巻で1900円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ