Vol.1では、本作ならではの特徴を開発者自ら解説！

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は2月18日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組『PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」』の最新回をPlayStation公式YouTubeチャンネルにて配信。配信日は、本日2026年2月18日と明日2月19日の2日間となる。

今回はPlayStation 5用ソフトウェア『バイオハザード レクイエム』を特集。カプコンの中西晃史ディレクターと熊澤雅登プロデューサーをゲストに迎え、MCの岸大河さんとともに、「バイオハザード」シリーズ最新作の魅力を楽しく紹介しいく。

本日公開のVol.1では、主人公グレースでの恐怖体験、もう一人の主人公レオンによる多彩で爽快なアクション体験という全く異なるゲーム体験のコントラストや、一人称と三人称視点のカメラ視点の切り替えなど、本作ならではの特徴を開発者自ら解説する。

▼グレースの恐怖体験！レオンの爽快アクション！『バイオハザード レクイエム』Vol.1 ❘ PLAY! PLAY! PLAY!

明日2月19日15時に公開予定のVol.2では、MC岸さんがグレース編で物資が限られた極限状態でのサバイバルに挑む。数多の絶叫体験を経た後は、レオン編で強力なボスとの戦闘に挑戦するので、ぜひとも視聴しよう。

※本作は18才以上のみ対象となっております。この番組で使用する映像および、ゲーム内容は「CERO:Z」に該当する表現は含まれておりませんが、内容の視聴にはご配慮をお願いいたします。

【配信概要】

●配信チャンネル：https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイト、もしくはプレイステーション 公式X（Twitter）にてご案内いたします。

●出演者：

カプコン 中西晃史氏（ディレクター）

カプコン 熊澤雅登氏（プロデューサー）

岸大河さん（MC）

■アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStationのアカウントでログインの上、回答しよう。ぜひとも参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack Vol.2」：7689円

CERO：Z（18才以上対象）

©CAPCOM

※「PS」「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。