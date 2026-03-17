ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は3月17日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組『PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」』の最新回をPlayStation公式YouTubeチャンネルにて配信すると発表。公開日は本日2026年3月17日と明日3月18日の2日間だ。

今回はPlayStation 5用ソフトウェア『紅の砂漠』を特集。Pearl Abyssのプロジェクトマネージャーであるキム・ミンヨン氏をゲストに迎え、MCの岸大河さんとともに、自社開発エンジンによる広大で精緻で美しい世界を、実際にプレイしながら紹介する。

本日公開のVol.1では、空中移動や瞬間ガード（ジャストガード）など多彩なスキルや操作、「アビス」のギミック要素、初ボスやサイドクエストなど、これから遊ぶプレイヤーが気になる要素や世界観を紹介。空中に浮かぶ「アビス」から眺める圧巻の景色もお見逃しなく。

▼Vol.1

明日3月18日15時に公開予定のVol.2では、竜に乗って絶景を楽しんだ後、サイドクエストを連続でプレイ。キム氏が伝授したスキルやコンボを駆使して、岸さんが個性際立つクエストのボス、「採石機械」と強敵「スタッグロード」に挑戦する。ぜひ視聴してみよう。

※本作は18才以上のみ対象となっております。この番組で使用する映像および、ゲーム内容は「CERO:Z」に該当する表現は含まれておりませんが、内容の視聴にはご配慮をお願いいたします。

▼配信チャンネル

https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイト もしくはプレイステーション 公式X（Twitter）にてご案内いたします。

■出演者

■アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーションストアチケット」のコードをプレゼント。

アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStationのアカウントでログインの上、回答しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：紅の砂漠

ジャンル：オープンワールドアクションアドベンチャー

販売：Pearl Abyss

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年3月20日

価格：

パッケージ／ダウンロード通常版：9680円

パッケージ版デラックスエディション：1万4080円

パッケージ専用コレクターズエディション：3万5200円

ダウンロード版デラックスエディション：1万780円

CERO：Z（18才以上対象）

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