第211回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」がオススメ!!

新時代に突入した！よもやクリック感も制御しちゃう、ラピッドトリガー搭載のロジクールGゲーミングマウス：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

PRO X2 SUPERSTRIKE

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、ロジクールGの最新ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」です。

スタッフの西本賢二さん

ロジクールGの次世代ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」がオススメ

　PRO X2 SUPERSTRIKEは、2月19日に発売したばかりのロジクールG最新フラグシップマウス。最大の特徴は、メインクリックのスイッチにラピッドトリガー対応の「ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）」を搭載している点です。

　昨今のゲーミングキーボードで主流となっているラピッドトリガーと同様に、スイッチがオンになる深さ（アクチュエーションポイント）と、スイッチをどれだけ戻せばオフになるか（リセットポイント）を自由に設定可能。アクチュエーションポイントは10段階、リセットポイントは5段階から左右個別に選択でき、クリックの反応速度を自分好みで極限まで追い込めます。

　形状は、定評のある「PRO X SUPERLIGHT 2」の左右対称デザインをそのまま継承しており、手に馴染む操作感は健在。サイズは125×63.5×40mm、重量は61gです。センサーには「HERO 2」を搭載し、解像度最大44000DPI、トラッキング速度最大888IPS、さらに最大8000Hzのポーリングレートに対応するなど、圧倒的なスペックを誇ります。なお、バッテリー駆動時間は約90時間となっています。

店頭価格は2万9150円

　西本さんによると、このマウス最大の見どころであるHITSの実力は、マウスの電源をオフにした時に一番よくわかるようです。

　実際に電源を切らせてもらったところ、なんとクリック感が消失し、ボタンが完全に「フニャフニャ」の状態になりました。普段私たちが感じている「カチッ」というクリックの感触さえも、実は電気的に再現されていたのだと実感できる驚きの仕掛けです。ちなみに、このクリック感（タクタイル感）の強さについても、専用ソフト「G HUB」から細かく調整できるそうです。

ロジクールG

店頭のLogicool G特設コーナーにて、PRO X2 SUPERSTRIKEの実機が体感可能です

　まさにゲーミングマウスの新時代を感じさせる一品ですね！　ソフマップ なんば店では実機を展示していますので、この不思議かつ革新的なクリック感をぜひ店頭で体験してみてください！

