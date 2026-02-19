第211回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」がオススメ!!
新時代に突入した！よもやクリック感も制御しちゃう、ラピッドトリガー搭載のロジクールGゲーミングマウス：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、ロジクールGの最新ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」です。
PRO X2 SUPERSTRIKEは、2月19日に発売したばかりのロジクールG最新フラグシップマウス。最大の特徴は、メインクリックのスイッチにラピッドトリガー対応の「ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）」を搭載している点です。
昨今のゲーミングキーボードで主流となっているラピッドトリガーと同様に、スイッチがオンになる深さ（アクチュエーションポイント）と、スイッチをどれだけ戻せばオフになるか（リセットポイント）を自由に設定可能。アクチュエーションポイントは10段階、リセットポイントは5段階から左右個別に選択でき、クリックの反応速度を自分好みで極限まで追い込めます。
形状は、定評のある「PRO X SUPERLIGHT 2」の左右対称デザインをそのまま継承しており、手に馴染む操作感は健在。サイズは125×63.5×40mm、重量は61gです。センサーには「HERO 2」を搭載し、解像度最大44000DPI、トラッキング速度最大888IPS、さらに最大8000Hzのポーリングレートに対応するなど、圧倒的なスペックを誇ります。なお、バッテリー駆動時間は約90時間となっています。
西本さんによると、このマウス最大の見どころであるHITSの実力は、マウスの電源をオフにした時に一番よくわかるようです。
実際に電源を切らせてもらったところ、なんとクリック感が消失し、ボタンが完全に「フニャフニャ」の状態になりました。普段私たちが感じている「カチッ」というクリックの感触さえも、実は電気的に再現されていたのだと実感できる驚きの仕掛けです。ちなみに、このクリック感（タクタイル感）の強さについても、専用ソフト「G HUB」から細かく調整できるそうです。
まさにゲーミングマウスの新時代を感じさせる一品ですね！ ソフマップ なんば店では実機を展示していますので、この不思議かつ革新的なクリック感をぜひ店頭で体験してみてください！
この連載の記事
- 第210回
PCパーツ手頃に6480円で増設できる小型ディスプレーがアツい！ 設置の自由度が高い、自作ユーザーに嬉しいカスタマイズアイテム：PCワンズ
- 第209回
デジタルシリーズ最高の熱伝導性能でオーバークロックにも良き！ 美少女が目印のCWPT熱伝導グリスに最新モデルが登場：ツクモLABI1なんば店
- 第208回
デジタルこれでこの価格はスゴすぎや！ ガラスパネル×光るファン4基の映えるPCケースが1万3480円：ドスパラ大阪・なんば店
- 第207回
デジタルえ？創作向けPCなのにゲーム並みの画面ぬるぬる？ 生成AIも使えるパワフルなCopilot+ PC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
- 第206回
デジタル3面ガラスパネルの美学。こだわりデザインに惚れ惚れする究極のゲーミングPC：ソフマップ なんば店
- 第205回
PCパーツ売り切れ寸前！ スタイリッシュなボディーとネコミミ液晶ドングルで人気すぎる「幻 HUAN」：PCワンズ
- 第204回
デジタルこれを待っていた人もいるのでは？ 性能も見た目も妥協しないNoctua 第2世代140mmファン、待望のブラックが登場：ツクモLABI1なんば店
- 第203回
デジタル来るところまで来てしまった！ 全方位で映える4面液晶パネルの水冷ヘッドを搭載する、Thermaltakeの簡易水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第202回
デジタル破格の70％ラピトリ対応キーボードや約38gの超軽マウスなど。軽くて強い、そして安いG TUNE純正デバイス：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
- 第201回
デジタル横、デカすぎ。視界を覆うような49型・32:9比のゲーミングディスプレー：ソフマップ なんば店