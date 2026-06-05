『学園アイドルマスター』グッズフェアがビックカメラで開催！ 限定特典ブロマイドを配布

ビックカメラグループが、ファン待望の『学園アイドルマスター』グッズフェアを6月5日から6月21日まで、全国の12店舗および通販サイトで開催している。注目のグッズフェアでは、ファッションコーデに「雨夜 燕」が新たに加わり、くるみつ先生によるミニキャラ描き起こしも登場する。

フェアでは、過去販売されたグッズの再販を始め、トレーニングフォト風カードやアクリルパネル、ミニキャライラストを用いた新商品が販売される。これに加えて、2,000円（税込）ごとの購入で全13種のブロマイドがランダムで1枚もらえる特典も、ファンにとって嬉しいポイントとなる。

特典は通販サイトでも対応しているが、「アキバ☆ソフマップ」での購入のみが対象となっている点は注意が必要だ。開催期間中は、通販サイトで全商品の予約受付を実施中。そして、予約分の商品は2026年10月下旬から順次発送される予定だ。



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