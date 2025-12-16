第185回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition」がオススメ!!
これは唯一無二。史上最高のCounter-Strikeプロゲーマー・ZywOo氏の美学を体現した個性派ゲーミングキーボード：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、ASUSのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition」です。
ROG Falchion Ace HFX ZywOo Editionは、11月28日に発売された新製品です。ASUSの65%ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX」に、史上最高のCounter-Strikeプレイヤーとも称されるプロゲーマー・ZywOo氏のデザインを施したコラボレーションモデルとなっています。
ZywOo氏の美学を体現した唯一無二のデザインで、マゼンダとイエローのカラーリングに加え、ZywOo氏のサインが大きな特徴です。
キーボード本体の仕様は、通常のROG Falchion Ace HFXを踏襲しています。65%サイズの英語配列キーボードで、サイズは315（W）×115（D）×35（H）mm、重さは約643g（ケーブル除く）です。5層構造のシリコンガスケットにより、快適なタイピングを実現しています。
キースイッチには磁気式の「ROG HFX Magnetic Switch」を採用し、ラピッドトリガーに対応。ラピッドトリガーのON／OFFを切り替えるトグルスイッチが備わっており、ゲームプレイ時と文字入力時でラピッドトリガーの有無をすぐに切り替えられます。インターフェースはUSB Type-C（2.0）の有線接続で、8000Hzのポーリングレートによる超低遅延入力を実現。USB端子を2ポート備えているので、2台のパソコンに接続してもワンタッチで切り替え可能です。
佐藤さんによると、世界的なCounter-StrikeプレイヤーであるZywOo氏とのコラボレーションモデルとなる本機は、Counter-Strikeプレイヤーや同氏のファンにとって、コレクターズアイテムとしてもオススメだといいます。
ソフマップ なんば店では現在、店頭で実機を展示しています。ぜひ触って感触を確かめてみてください！
