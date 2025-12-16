第185回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition」がオススメ!!

これは唯一無二。史上最高のCounter-Strikeプロゲーマー・ZywOo氏の美学を体現した個性派ゲーミングキーボード：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、ASUSのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition」です。

ソフマップ なんば店

スタッフの佐藤改さん

ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition
ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition

ASUS「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition」がオススメ

　ROG Falchion Ace HFX ZywOo Editionは、11月28日に発売された新製品です。ASUSの65%ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX」に、史上最高のCounter-Strikeプレイヤーとも称されるプロゲーマー・ZywOo氏のデザインを施したコラボレーションモデルとなっています。

　ZywOo氏の美学を体現した唯一無二のデザインで、マゼンダとイエローのカラーリングに加え、ZywOo氏のサインが大きな特徴です。

ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition

Counter-Strikeのプロゲーマー・ZywOo氏とのコラボデザイン。マゼンダとイエローのカラーリング、スペースキーに刻まれたサインが特徴です

　キーボード本体の仕様は、通常のROG Falchion Ace HFXを踏襲しています。65%サイズの英語配列キーボードで、サイズは315（W）×115（D）×35（H）mm、重さは約643g（ケーブル除く）です。5層構造のシリコンガスケットにより、快適なタイピングを実現しています。

　キースイッチには磁気式の「ROG HFX Magnetic Switch」を採用し、ラピッドトリガーに対応。ラピッドトリガーのON／OFFを切り替えるトグルスイッチが備わっており、ゲームプレイ時と文字入力時でラピッドトリガーの有無をすぐに切り替えられます。インターフェースはUSB Type-C（2.0）の有線接続で、8000Hzのポーリングレートによる超低遅延入力を実現。USB端子を2ポート備えているので、2台のパソコンに接続してもワンタッチで切り替え可能です。

ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition

店頭価格は3万4180円

　佐藤さんによると、世界的なCounter-StrikeプレイヤーであるZywOo氏とのコラボレーションモデルとなる本機は、Counter-Strikeプレイヤーや同氏のファンにとって、コレクターズアイテムとしてもオススメだといいます。

　ソフマップ なんば店では現在、店頭で実機を展示しています。ぜひ触って感触を確かめてみてください！

ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition

実機を展示中なので、ぜひ店頭で触れてみてください！

■関連サイト

【取材協力】

ソフマップ トップへ

この連載の記事

この連載の一覧へ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月