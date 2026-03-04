第216回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 950 WIRELESS」がオススメ!!
“実質無限“駆動の交換式バッテリーとかヤバすぎ！ノイキャンも極めて強力なJBLのゲーミングヘッドホン：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、JBLのゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 950 WIRELESS」です。
JBL Quantumは、老舗オーディオブランドのJBLが展開する、本格派のゲーミングオーディオデバイス・シリーズです。そのラインアップに先月加わった最新フラグシップが、この「JBL Quantum 950 WIRELESS」です。
最大の大きな特徴は、電源に「バッテリーパック交換式」を採用している点と、極めて強力な「アダプティブノイズキャンセリング（ANC）」を搭載している点にあります。
付属の2.4GHzワイヤレス用ベースステーションは、予備バッテリーの充電器としても機能します。同梱する2個のバッテリーパックを交互に充電・交換することで、ワイヤレス接続の利便性を損なうことなく、実質的に「ずっとワイヤレスのまま」使い続けられます。
ヘッドホン部には、50mm径のカーボンダイナミックドライバーを採用。オーディオ感度は101dB SPL@1kHz/1mW、再生周波数帯域は20Hz～40kHzのハイレゾ対応となっています。重量は約398g。マイクやイヤーパッドなどの主要パーツは簡単に取り外しができる設計で、メンテナンス性やパーツ交換の容易さは、まさに老舗ブランドならではの配慮です。
接続方式は、USB有線、低遅延2.4GHzワイヤレス、Bluetooth 5.3の3系統をサポート。バッテリー駆動時間は、ワイヤレス接続時で最大20時間（ANCオン）、最大30時間（ANCオフ）となります。
下位モデルの「JBL Quantum 650 WIRELESS」は、ANCこそ非搭載ですが、バッテリーパック交換式の構造は共通です。こちらは同梱バッテリーが1つでベースステーションも付属しないため交互運用はできませんが、「将来的なバッテリー寿命の際に、パックの交換だけで済む」という安心感は上位モデル譲り。また、こちらは黒と白の二色を展開しています。
西本さんいわく、このバッテリーパック交換式は「他のゲーミングヘッドセットではあまり見かけない仕様」とのこと。ベースステーションでパック単体を充電しておける利便性は大きなメリットだといいます。
また、周囲の騒音を打ち消すANCの効果も抜群。実際に店内で試した際も、周囲の喧騒を強力にカットしてくれたそうです。
ハイレゾオーディオ対応による高音質と、ANCによる静寂。ゲームはもちろんのこと、純粋な音楽鑑賞でも高い没入感が期待できそうですね。
ソフマップ なんば店では、JBL Quantum 950 WIRELESSをはじめ、JBL Quantumシリーズを幅広く展示中です。最新のワイヤレス技術とJBLサウンドを体験しに、ぜひ店頭へ足を運んでみてください！
