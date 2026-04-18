あったらいいなをカタチにした、Stream Deck内蔵ゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」がオススメすぎる！：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、CORSAIRのゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」です。Stream Deckの機能をキーボード本体に内蔵した、革新的なモデルになります。

GALLEON 100 SDは、CORSAIRの最新有線ゲーミングキーボード。最大の特徴は、配信者やクリエイターに絶大な人気を誇るエルガトのマクロキーボード「Stream Deck」を、そのままキーボード右側に組み込んだ点にあります。

内蔵されたStream Deckセクションには、カスタマイズ可能な12個のLCDキーと2個のロータリーダイヤルを配置。さらに、システム情報や各設定を表示できる5インチサイズのインフォメーションディスプレー（720×1280ドット）も備えています。

キーボード部分は、日本語配列のテンキーレス（TKL）仕様となっており、キースイッチにはスムーズな打鍵感が特徴の「CORSAIR MLX Pulse」リニアメカニカルスイッチを採用。ガスケットマウント構造や6層の防音レイヤーにより、プレミアムなタイピング体験を実現しています。

ゲーミング性能も妥協がなく、独自のAXONテクノロジーにより最大8000Hzのハイパーポーリングに対応。アルミニウム製の堅牢なフレームを採用しており、重量は約1392gとなっています。また、手首の負担を軽減するマグネット式の低反発クッションパームレストも同梱されています。

佐藤さんによると、本製品はStream Deckの開発元であるエルガトがCORSAIR傘下である強みを最大限に活かした製品とのこと。

「8Kポーリングなどの最高峰のゲーミング性能を備えつつ、使い勝手の良い日本語配列を採用しています。ゲーム配信はもちろん、動画編集や事務作業の効率化など、幅広いシーンでStream Deckのポテンシャルを引き出せるキーボードです」と語ってくれました。

これまで別々のデバイスとして並べていた機能がひとつに融合したことで、デスクスペースの有効活用にも繋がります。「こういう製品を待っていた！」という人も多いのではないでしょうか。初のStream Deck内蔵キーボード、その圧倒的な存在感をぜひ店頭で確かめてみてください！