MSIゲーミングPCが期間限定セール　「Katana」「Cyborg」が特価に

ソフマップは、5月29日よりMSI製の高性能ゲーミングPCおよびモニターを対象とした期間限定セールを開始している。このセールには、MSIの人気シリーズ「Katana」と「Cyborg」が含まれており、ゲーミングPCの特価販売は7月2日まで、モニターは在庫限りとなっている。

MSIの「Katana」や「Cyborg」シリーズは、最新の高性能GPUを搭載しており、ゲームプレイだけでなく動画編集や配信の用途にも最適だ。これらのノートPCは、ゲーマーだけでなく、クリエイターにもその性能を提供する。さらに、セールではQD-OLEDパネルを採用した高性能ゲーミングモニターも提供されており、高リフレッシュレートと高精細表示により、滑らかで美しい映像が楽しめる。

ソフマップが開催する今回のセールは、ゲーミング環境を整えたいと考えているユーザーや、PC・モニターの買い替えを検討しているユーザーにも嬉しいチャンスだ。この機会に高性能なMSI製品を手に入れて、最新のゲームを最高の環境で楽しんでみてはいかがだろうか。