第149回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」がオススメ!!

隙のない進化を遂げたINZONEゲーミングヘッドセット！ 軽量化、音質向上、有線接続対応と、機能が拡張しました：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

INZONE H9 II

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」です。

スタッフの佐藤改さん

INZONE H9 II

ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」がオススメ。カラーはホワイト、ブラックがラインアップ

INZONE H9

前モデルの「INZONE H9」。外観の大きな違いはマイクアーム部分でしょうか

　「INZONE」は、ソニーが展開するゲーミングデバイスブランド。INZONE H9 IIは、最上位モデル「INZONE H9」の後継として2025年9月5日に登場した最新のゲーミングヘッドセットです。軽量化や音質向上、有線接続対応など、前モデルから進化を遂げており、INZONEがサポートするプロeスポーツチーム「Fnatic」との共同開発によるプロ仕様のゲーミングヘッドセットに仕上がっています。

　ヘッドフォン部には、音楽用フラッグシップワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM6」にも搭載されているソニー独自開発30mmドライバーユニットを採用。ゲーム内の音声を余すことなく再現します。再生周波数特性は5Hz〜20KHzです。外部の環境音を遮断するアクティブノイズリダクション機能も備えます。

　マイク部には外部ノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しており、柔軟で位置決めしやすいブームマイクによって、これまで以上に口元へ近付けることができます。AIによるノイズ除去機能も備えます。

　接続方式は、同梱のUSB Type-Cトランシーバーを用いる低遅延2.4GHzワイヤレス接続のほか、Bluetooth接続や3.5mmヘッドフォンケーブル（CTIA準拠）有線接続の計3パターンに対応します。2.4GHzとBluetoothは同時接続が可能で、2.4GHzでパソコンのゲーム音を聞きながら、Bluetoothでスマホ通話を行うといったこともできます。

　バッテリー駆動時間は最大30時間（ノイズキャンセリングOFF時）で、充電時間は約3.5時間。本体重量はマイクあり273g、マイク無し260gとなっています。

INZONE H9 II

店頭価格は3万9600円。ホワイト、ブラックともに同額

　佐藤さんいわく、INZONE H9 IIは軽量化、音質向上、有線接続対応といった面で前モデルから進化しています。

　INZONEゲーミングヘッドセットの特徴として、PCソフト「INZONE Hub」で利用するFnatic共同開発のFPSゲーム向けプリセットが挙げられます。このプリセットにより足音や銃声などが聞き取りやすくなり、勝利へと一歩近づける設計になっています。

　INZONE H9 IIは3.5mmの有線接続に対応したことで、さまざまな音源を接続できるようになったのも前モデルからの大きな違い。マイク部分も前モデルはシンプルな跳ね上げ式でしたが、INZONE H9 IIはブームマイクが着脱方式となってして、外してしまえば純粋なヘッドフォンスタイルとしても利用できます。

INZONE

店頭のINZONEコーナー。充実のラインアップで各モデル視聴可能です。売り場は3階にあります

　店頭のINZONEコーナーではゲーミングヘッドセットの各モデルを試聴して聞き比べることも可能です。音源としては「APEX Legends」のサウンドデモが流れていました。INZONE H9 IIは有線接続対応になったことから、お客さんが持ち込んだ音源でも試聴できるようになったそうですよ。INZONE H9 IIを体験しに、ぜひ店頭へ足を運んでみてください！

