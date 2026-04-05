第232回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングマウス「Viper V4 Pro」がオススメ!!
マジで勝利を掴みに行くRazerのゲーミングマウス！50Kセンサー×8000Hzでスペックを磨き上げたシリーズ進化モデルです：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・佐藤改さんのオススメは、Razerのワイヤレスゲーミングマウス「Viper V4 Pro」です。
Viper V4 Proは、2024年の発売以来、多くのプロゲーマーから高い評価を得ていたハイエンドモデル「Viper V3 Pro」の後継機です。定評のあったエルゴノミクス形状はそのままに、内部スペックを徹底的にブラッシュアップした進化モデルとなっています。
デザインは左右対称で、左側面に2つのサイドボタンを配置。サイズは127.1×63.9×39.9mmと前モデルから変更ありませんが、重量は約49g（ブラック）／50g（ホワイト）を実現。前モデルの約54〜55gからさらに1割近い軽量化を果たしました。
センサーには、最新の「第3世代 Razer Focus Pro 50K オプティカルセンサー」を搭載。解像度は50000DPI、トラッキング速度930IPSという、現行デバイスの中でもトップクラスのスペックを誇ります。ポーリングレートは最大8000Hzに対応し、専用ドングルも標準で付属します。
バッテリー持続時間も大幅に向上。1000Hz設定時で最大180時間、8000Hz設定時でも最大45時間と、前モデル（最大95時間／17時間）から倍近いスタミナを実現しています。
佐藤さんによると、Viper V4 Proは「外観を大きく変えず、センサー性能・重量・バッテリー寿命という実用面をストレートに強化した正統後継モデル」だといいます。
「前モデルと比較してマイナス要素がほぼなく、メリットばかりのアップデートです。価格帯も大きく変わらないため、V3 Proの購入を検討していた方は迷わずV4 Proを選んでいただければ間違いありません」と太鼓判を押してくれました。
本気で勝利を掴み取りたいコアゲーマーに、ぜひ手にとってほしい一台です！
ファン垂涎！ Razer×エヴァ2号機コラボデバイスが一挙集結
そのほか、同じくRazerの新製品として、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の2号機とコラボレーションした限定デバイスを紹介してくれました。
2号機を象徴する鮮やかなレッドを基調とした、特別仕様のラインアップは以下の通りです。
・ゲーミングマウス：VIPER V3 PRO EVA-02 EDITION（3万2450円）
・キーボード：BLACKWIDOW V4 TKL HYPERSPEED EVA-02 EDITION（3万4880円）
・ヘッドセット：KRAKEN V4 EVA-02 EDITION（3万4380円）
・マウスパッド：GIGANTUS V2 XXL EVA-02 EDITION（7290円）
・チェアー：ISKUR V2 X EVA-02 EDITION（6万9960円）
エヴァファンにはたまらない、統一感のあるコレクションとなっています。デスク周りを“2号機仕様“に染め上げたい人は、ぜひチェックしてみてください！
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