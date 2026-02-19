Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第62回
【1万7980円→1万2980円】240Hz＆0.5msの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが28％オフ！
2026年02月19日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
240Hz＆0.5msのゲーミングディスプレーがいまなら1.2万円
Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型ゲーミングディスプレー「Dell SE2426HG」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、タイムセールにより28％オフの1万2980円で購入できる（2月18日時点）。
Dell SE2426HGは、240Hzのリフレッシュレートに対応する23.8型ゲーミングディスプレー。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、ディスプレー方式はFast IPSパネル、応答速度は0.5msなどが特徴となっている。
安価に対して性能が良い高コスパゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「値段の割には良い性能」「コスパが良い」「この価格で良いの？」といった声が寄せられている。高リフレッシュレートかつ低い応答速度のディスプレーを探している人は、28％オフになったDell SE2426HGを検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Dell SE2426HG 23.8インチ ゲーミングモニター(3年保証/FHD/IPS,非光沢/HDMIx2,DPx1/sRGB99%/傾き調整/0.5ms,240Hz/AMD FreeSync™ Premium)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
