Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第62回

【1万7980円→1万2980円】240Hz＆0.5msの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが28％オフ！

2026年02月19日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Dell SE2426HG」を入手
 

240Hz＆0.5msのゲーミングディスプレーがいまなら1.2万円

　Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型ゲーミングディスプレー「Dell SE2426HG」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、タイムセールにより28％オフの1万2980円で購入できる（2月18日時点）。

　Dell SE2426HGは、240Hzのリフレッシュレートに対応する23.8型ゲーミングディスプレー。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、ディスプレー方式はFast IPSパネル、応答速度は0.5msなどが特徴となっている。

アマゾンで「Dell SE2426HG」を入手
 

安価に対して性能が良い高コスパゲーミングディスプレー

　ユーザーレビューを見ると、「値段の割には良い性能」「コスパが良い」「この価格で良いの？」といった声が寄せられている。高リフレッシュレートかつ低い応答速度のディスプレーを探している人は、28％オフになったDell SE2426HGを検討してみては？

アマゾンで「Dell SE2426HG」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】Dell SE2426HG 23.8インチ ゲーミングモニター(3年保証/FHD/IPS,非光沢/HDMIx2,DPx1/sRGB99%/傾き調整/0.5ms,240Hz/AMD FreeSync™ Premium)

■関連サイト

カテゴリートップへ

