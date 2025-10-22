ハムスターは10月22日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ミッドナイトランディング』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ミッドナイトランディング』を配信すると発表。配信日は、2025年10月23日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円となる。

『ミッドナイトランディング』は1987年にタイトーから発売されたフライトシミュレーションゲーム。真夜中の大空を飛ぶ航空機を操縦し、安全に空港へ着陸することがゲームの目標となる。陸地の明かりが見えてきて、優雅な空の旅の終わりを告げる……。美しいランディングで最高の締めくくりを決めよう。

2025年10月23日の「アーケードアーカイバー」は

『ミッドナイトランディング』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年10月23日は「ミッドナイトランディング特集」。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第567回 アーケードアーカイバー ミッドナイトランディングスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ミッドナイトランディング

アーケードアーカイブス2 ミッドナイトランディング

ジャンル：フライトシミュレーションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年10月23日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ミッドナイトランディング』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ミッドナイトランディング』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。