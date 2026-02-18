ハムスターは2月18日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『絵描衛門（デザエモン）』を配信すると発表。配信日は2026年2月19日、価格は800円だ。

『絵描衛門（デザエモン）』は、1991年にアテナから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたゲーム制作ソフト。自分だけのオリジナルシューティングゲームを作ることができる。

ドット絵でのキャラクターや背景のデザイン、8ビット音源での音楽エディットができ、各種パラメータの設定をすることでさまざまな敵のパターンを作ることが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 絵描衛門（デザエモン）

ジャンル：ゲーム制作ソフト

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年2月19日

プレイ人数：1人～2人

価格：800円

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。