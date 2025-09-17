ハムスターは9月17日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス スチールワーカー』を、Nintendo Switch2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スチールワーカー』を配信すると発表。配信日は、2025年9月18日だ。

『スチールワーカー』 は、1980年にタイトーから発売されたパズルゲーム。建設現場で高所作業をしているワークマンが進む先の足場を設置していき、落下させずに目的地までの道をつなげていくことがゲームの目的。ワークマンが事故に遭わないように、ときには回り道させたり逆戻りさせたりすることも必要だ。

2025年9月18日の「アーケードアーカイバー」は

『スチールワーカー』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年9月18日は「スチールワーカー特集」。

番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第556回 アーケードアーカイバー スチールワーカースペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス スチールワーカー

アーケードアーカイブス2 スチールワーカー

ジャンル：パズルゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2025年9月18日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。