1980年にアーケードでリリースされたパズルゲーム
タイトーの『スチールワーカー』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で9月18日に配信決定！
2025年09月17日 17時00分更新
ハムスターは9月17日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス スチールワーカー』を、Nintendo Switch2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 スチールワーカー』を配信すると発表。配信日は、2025年9月18日だ。
『スチールワーカー』 は、1980年にタイトーから発売されたパズルゲーム。建設現場で高所作業をしているワークマンが進む先の足場を設置していき、落下させずに目的地までの道をつなげていくことがゲームの目的。ワークマンが事故に遭わないように、ときには回り道させたり逆戻りさせたりすることも必要だ。
2025年9月18日の「アーケードアーカイバー」は
『スチールワーカー』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年9月18日は「スチールワーカー特集」。
番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第556回 アーケードアーカイバー スチールワーカースペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス スチールワーカー
アーケードアーカイブス2 スチールワーカー
ジャンル：パズルゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年9月18日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう