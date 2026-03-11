『ダイノレックス』や『フェアリーランドストーリー』など10タイトルがラインアップ
『メタルブラック』などのアーケードタイトルがお買い得！「アケアカタイトータイトル春のセール2026」を開催
ハムスターは3月11日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信しているタイトーのゲームについて、「アケアカタイトータイトル春のセール2026」をニンテンドーeショップとPlayStation Storeで開催。セール期間は、2026年3月25日まで。
本セールでは、タイトーのタイトルのうち以下で紹介する10タイトルを30％オフで購入できる。詳しくは、下記のリンクを確認してほしい。
▼公式サイトニュースページ
https://www.hamster.co.jp/release/7080/
■「タイトー アケアカ秋のセール 2」対象10タイトル
