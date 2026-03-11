ハムスターは3月11日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信しているタイトーのゲームについて、「アケアカタイトータイトル春のセール2026」をニンテンドーeショップとPlayStation Storeで開催。セール期間は、2026年3月25日まで。

本セールでは、タイトーのタイトルのうち以下で紹介する10タイトルを30％オフで購入できる。詳しくは、下記のリンクを確認してほしい。

▼公式サイトニュースページ

https://www.hamster.co.jp/release/7080/

■「タイトー アケアカ秋のセール 2」対象10タイトル

●アーケードアーカイブス アルペンスキー

●アーケードアーカイブス ガンフロンティア

●アーケードアーカイブス サンダーフォックス

●アーケードアーカイブス ダイノレックス

●アーケードアーカイブス デッドコネクション

●アーケードアーカイブス バイオレンスファイト

●アーケードアーカイブス ファイナルブロー

●アーケードアーカイブス フェアリーランドストーリー

●アーケードアーカイブス ミズバク大冒険

●アーケードアーカイブス メタルブラック

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。