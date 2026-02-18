Amazonセール情報大紹介！ 第1262回
「光るだけ？」と思ったら、7s Gen 3。Nothing Phone (3a)は4万円台
2026年02月18日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Nothing Phone（3a）をチェック！
Nothing Phone (3a) 8+128GBが、過去価格54,739円のところ、15％オフの46,800円で販売中。
背面が光る、というだけで色物扱いされがちなNothingだが、Nothing Phone (3a)はその印象を少し外してくるモデルだ。Snapdragon 7s Gen 3を採用し、8GBメモリや120Hz表示のAMOLED、5,000mAhバッテリーを備える。見た目先行に見えて、日常利用を想定したスペックだ。
見た目先行に見えて、SoCは7s Gen 3
Glyphが光る背面が目立つが、SoCはSnapdragon 7s Gen 3。メモリ8GB、ストレージ128GBを備える。日常操作に直結する処理性能を押さえる。
120Hz AMOLED＋5,000mAh
ディスプレイは6.7型AMOLEDで、リフレッシュレートは120Hzに対応する。スクロールや画面遷移は滑らかだ。バッテリーは5,000mAh。
トリプルカメラと4万円台
カメラはトリプル構成。価格は46,800円。デザイン性を前に出しつつ、仕様はミドル上位の水準に収まる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1261回
トピックス30分充電／12時間使用。2Way充電のUGREEN製iPadペンが2,599円
-
第1260回
トピックスAlienware 34型が5万円台、21:9のVA曲面で没入感、5年保証つき
-
第1259回
トピックス“次の仕事ノート”をAI世代に。Dell 16 Plus（Ryzen AI 5 340）が15％オフ
-
第1256回
トピックスAmazonで買える「Microsoft Office Home 2024」永続版カード、2台まで使える定番Office
-
第1255回
トピックスMac mini（M4）最安モデルが84,800円に。公式より1万円安い
-
第1254回
トピックス尖らない。でも削らないDell 14型2-in-1 ― NPU 50TOPS、19％オフの144,800円
-
第1253回
トピックススマートウォッチっぽくない。それがいい、CMF Watch Pro 2が9,800円
-
第1252回
トピックスMac miniの容量、足りてる？ 最大8TB対応ドックが25％オフ
- この連載の一覧へ