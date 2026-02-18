「光るだけ？」と思ったら、7s Gen 3。Nothing Phone (3a)は4万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Nothing Phone (3a) 8+128GBが、過去価格54,739円のところ、15％オフの46,800円で販売中。

背面が光る、というだけで色物扱いされがちなNothingだが、Nothing Phone (3a)はその印象を少し外してくるモデルだ。Snapdragon 7s Gen 3を採用し、8GBメモリや120Hz表示のAMOLED、5,000mAhバッテリーを備える。見た目先行に見えて、日常利用を想定したスペックだ。

見た目先行に見えて、SoCは7s Gen 3

Glyphが光る背面が目立つが、SoCはSnapdragon 7s Gen 3。メモリ8GB、ストレージ128GBを備える。日常操作に直結する処理性能を押さえる。

120Hz AMOLED＋5,000mAh

ディスプレイは6.7型AMOLEDで、リフレッシュレートは120Hzに対応する。スクロールや画面遷移は滑らかだ。バッテリーは5,000mAh。

トリプルカメラと4万円台

カメラはトリプル構成。価格は46,800円。デザイン性を前に出しつつ、仕様はミドル上位の水準に収まる。