「私達の恋の話をたくさんしよう！」に涙腺崩壊『いなり、こんこん、恋いろは。』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】

あの名作『いなり、こんこん、恋いろは。』が全10巻で880円、1巻88円でセール中です！

実在の人物に変身できる力を授かったポンコツ少女、相談役の稲荷神社の女神様、他人には見えない子狐のアドバイザーと、古き良き魔法少女モノっぽい設定。出だしは『ひみつのアッコちゃん』みたいな話なのに、オタクな神様・うか様との友情や、憧れ男子の丹波橋くんとの恋模様などのドラマが秀逸で、最後はこんなにもこんなにも「くぅー！」ってさせられます。少女漫画っぽいとか恋愛もの苦手とかで敬遠してたら損する1作です。

2014年にアニメ化もされた本作ですが、アニメは原作5巻の締めくくりまで。アニメ最終話である第25話は伏線回収と最終章への橋渡しが秀逸と評判です。そしてその最終章である原作漫画第10巻で迎える胸熱の大団円！！ アニメのあの先の結末、絶対読んでほしい。マジで。

セール期間は「KADOKAWA80th大感謝祭」第3弾が終わる2月19日まで！

いなりの単独ヒロインだと思ってたら、いつの間にか、

いなり＆うか様のダブルヒロインみたいに思えてくるの好き

作品紹介

内気でおバカな女子中学生・伏見いなりが、憧れの男子・丹波橋紅司に想いを伝えられない日々。そんなある日、伏見稲荷大社の神様・宇迦之御魂神（うか様）から「変身能力」を授かり、実在する人物なら誰にでもなれる体に！ しかし、その代償に、うか様の神力が少しずつ減っていく……!? いなりのドタバタ恋模様と、神様との絆、友情、成長が織りなす心温まるストーリー。完結から10年以上経った今も「名作」「胸キュン」「最後が綺麗」と根強いファン多数！