Kindle漫画セール情報「推し漫」 第42回
「私達の恋の話をたくさんしよう！」に涙腺崩壊『いなり、こんこん、恋いろは。』全10巻で880円【Kindle漫画セール情報】
2026年02月18日 17時00分更新
あの名作『いなり、こんこん、恋いろは。』が全10巻で880円、1巻88円でセール中です！
実在の人物に変身できる力を授かったポンコツ少女、相談役の稲荷神社の女神様、他人には見えない子狐のアドバイザーと、古き良き魔法少女モノっぽい設定。出だしは『ひみつのアッコちゃん』みたいな話なのに、オタクな神様・うか様との友情や、憧れ男子の丹波橋くんとの恋模様などのドラマが秀逸で、最後はこんなにもこんなにも「くぅー！」ってさせられます。少女漫画っぽいとか恋愛もの苦手とかで敬遠してたら損する1作です。
2014年にアニメ化もされた本作ですが、アニメは原作5巻の締めくくりまで。アニメ最終話である第25話は伏線回収と最終章への橋渡しが秀逸と評判です。そしてその最終章である原作漫画第10巻で迎える胸熱の大団円！！ アニメのあの先の結末、絶対読んでほしい。マジで。
セール期間は「KADOKAWA80th大感謝祭」第3弾が終わる2月19日まで！
いなりの単独ヒロインだと思ってたら、いつの間にか、
いなり＆うか様のダブルヒロインみたいに思えてくるの好き
|いなり、こんこん、恋いろは。(1) (角川コミックス・エース)
いなり、こんこん、恋いろは。
よしだ もろへ (著)
全10巻（完結）
880円 (84%オフ)
第1巻
88円 (84%オフ)
