Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第61回

背面ボタンつきのXbox公式コントローラーが10％オフ！ ドリフトに悩んでいる人や安価で手に入れたい人におすすめ

2026年02月17日 20時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「GameSir G7 HE」を入手
 

XboxおよびPCに最適なコントローラーが10％オフ

　Amazon.co.jpにて、GameSirのXboxコントローラー「GameSir G7 HE」が販売中だ。参考価格は7999円だが、執筆時点では10％オフの7191円で購入できる（2月17日時点）。

　GameSir G7 HEは、Xbox Series X|S、Xbox One、PC（Windows 10/11）に対応する公式コントローラー。ホールエフェクトスティックおよびトリガー、メカニカルマイクロスイッチ、2つの背面スイッチなどが特徴となっている。

アマゾンで「GameSir G7 HE」を入手
 

「安定した動作」「価格も手頃」と好評

　ユーザーレビューを見ると、「動作が安定している」「ドリフトが少ない」「価格も手頃」といった声が寄せられている。安定した動作がポイントになっているようだ。ドリフトに悩んでいる人や、新しいXboxコントローラーを手頃に入手したい人におすすめできる。

アマゾンで「GameSir G7 HE」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
GameSir G7 HE 有線ゲームコントローラー Xbox Series X|S Xbox One Windows 10/11用 PCコントローラーゲームパッド ホール効果スティック付きビデオゲームコントローラー（ブラック）

