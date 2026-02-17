このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第60回

Xbox Series Sが高コスパのゲーム機である理由 1TBのホワイトエディションは要注目

2026年02月17日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「Xbox Series S 1TB ホワイトエディション」を入手
 

ホワイトカラーのXbox Series S 1TBが販売中

　Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの家庭用ゲーム機「Xbox Series S 1TB ホワイトエディション」が販売中だ。価格は6万6230円。

　Xbox Series S 1TB ホワイトエディションは、WQHD（2560×1440ドット）・最大120fpsでゲームが遊べることと、1TB SSDが特徴（ダウンロード版のみ対応）。上位モデルの「Series X」と比べると性能は劣るものの、フルHD～WQHDのディスプレーで手軽にゲームを遊びたい人に最適だ。

アマゾンで「Xbox Series S 1TB ホワイトエディション」を入手
 

Game Passと合わせればガッツリ遊べる

　ユーザーレビューを見ると、「スペックは申し分なし」「Xbox次世代機にふさわしい出来」「ロードが速い」といった声が寄せられている。

　筆者はXbox Series Xを所有しているが、中断した場所からすぐに再開できる「クイックレジューム」機能のほか、Xboxのサブスクリプションサービス「Game Pass」が強みであると考えている。

　なかでもGame Passは対象のゲームが遊び放題になるサービスで、加入すれは新旧のタイトルがガッツリ遊べるようになるのだ。本体の費用に加えて、ゲームソフトの購入費を抑えられる点においても、Xbox Series S 1TB ホワイトエディションはコスパが高いと言えるだろう。もし4K解像度でのゲームプレイを想定しているなら、Xbox Series Xをおすすめする。

アマゾンで「Xbox Series S 1TB ホワイトエディション」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Xbox Series S 1TB ホワイトエディション

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン