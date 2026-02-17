Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第60回
Xbox Series Sが高コスパのゲーム機である理由 1TBのホワイトエディションは要注目
2026年02月17日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ホワイトカラーのXbox Series S 1TBが販売中
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの家庭用ゲーム機「Xbox Series S 1TB ホワイトエディション」が販売中だ。価格は6万6230円。
Xbox Series S 1TB ホワイトエディションは、WQHD（2560×1440ドット）・最大120fpsでゲームが遊べることと、1TB SSDが特徴（ダウンロード版のみ対応）。上位モデルの「Series X」と比べると性能は劣るものの、フルHD～WQHDのディスプレーで手軽にゲームを遊びたい人に最適だ。
Game Passと合わせればガッツリ遊べる
ユーザーレビューを見ると、「スペックは申し分なし」「Xbox次世代機にふさわしい出来」「ロードが速い」といった声が寄せられている。
筆者はXbox Series Xを所有しているが、中断した場所からすぐに再開できる「クイックレジューム」機能のほか、Xboxのサブスクリプションサービス「Game Pass」が強みであると考えている。
なかでもGame Passは対象のゲームが遊び放題になるサービスで、加入すれは新旧のタイトルがガッツリ遊べるようになるのだ。本体の費用に加えて、ゲームソフトの購入費を抑えられる点においても、Xbox Series S 1TB ホワイトエディションはコスパが高いと言えるだろう。もし4K解像度でのゲームプレイを想定しているなら、Xbox Series Xをおすすめする。
|Image from Amazon.co.jp
|Xbox Series S 1TB ホワイトエディション
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
