Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第58回

Switch 2で快適なマウス操作ができる優れもの、Amazonで買えますよ？

2026年02月17日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き）」を入手
 

Joy-Con 2用のマウスグリップ

　Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き）」が販売中だ。価格は1880円。

　本製品は、Nintendo Switch 2の「Joy-Con 2」に装着できるマウス形状のグリップ。Joy-Con 2に装着するだけで、ゲーミングマウスさながらのグリップ感と操作感を体験できるという。そのほか、左右対称の形状や約36gの軽量設計、長時間プレイしやすい4か所の滑り止め接触点と傾斜最適化などが特徴だ。

アマゾンで「Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き）」を入手
 

Switch 2でマウス操作をするときに最適

　ユーザーレビューを見ると、「想定していた使い方ができたのでなかなかに良い」「PC用マウスに近い自然なポジションで操作できる」といった声が寄せられている。手のひらにしっかりフィットし、マウス操作がしやすくなるなど、快適な操作性がポイントになっているようだ。Nintendo Switch 2で快適なマウス操作を実現させたい人におすすめできる。

アマゾンで「Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き）」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き） ポータブルマウスゲームアクセサリー - Nintendo Switch 2 2025対応 (ブラック2個セット)

