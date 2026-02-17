Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第58回
Switch 2で快適なマウス操作ができる優れもの、Amazonで買えますよ？
2026年02月17日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Joy-Con 2用のマウスグリップ
Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き）」が販売中だ。価格は1880円。
本製品は、Nintendo Switch 2の「Joy-Con 2」に装着できるマウス形状のグリップ。Joy-Con 2に装着するだけで、ゲーミングマウスさながらのグリップ感と操作感を体験できるという。そのほか、左右対称の形状や約36gの軽量設計、長時間プレイしやすい4か所の滑り止め接触点と傾斜最適化などが特徴だ。
Switch 2でマウス操作をするときに最適
ユーザーレビューを見ると、「想定していた使い方ができたのでなかなかに良い」「PC用マウスに近い自然なポジションで操作できる」といった声が寄せられている。手のひらにしっかりフィットし、マウス操作がしやすくなるなど、快適な操作性がポイントになっているようだ。Nintendo Switch 2で快適なマウス操作を実現させたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Nintendo Switch 2用マグネット式ゲーミングコントローラー 2マウスグリップ（リストバンド付き） ポータブルマウスゲームアクセサリー - Nintendo Switch 2 2025対応 (ブラック2個セット)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
