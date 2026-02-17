このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第58回

Apex Legendsもアークレイダースも快適！ 第14世代Core i7＋RTX 5060搭載の15.6型フルHDゲーミングノートが25万円台

2026年02月17日 16時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「GALLERIA RL7C-R56-5N」を入手
 

第14世代Core i7＋RTX 5060搭載モデルが25万円台

　Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R56-5N」が販売中だ。メモリー16GBモデルの価格は25万5080円。

　GALLERIA RL7C-R56-5Nの構成は、インテル「Core i7-14650HX（16コア/24スレッド、最大5.2GHz）」、NVIDIA「GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）」、16GBメモリー（8GB×2、DDR5-4800）、1TB SSD（NVMe Gen4）、Windows 11 Homeなど。そのほか、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hzとなっている。

アマゾンで「GALLERIA RL7C-R56-5N」を入手
 

流行りのゲームタイトルは快適に遊べる！

　GALLERIA RL7C-R56-5Nのゲーム性能（フルHDのみ）については、「Apex Legends」は最高設定だと210fps、「VALORANT」は最高設定だと360fps、「アークレイダース」は最高設定だと125fpsとなっている。流行りのゲームタイトルは、最高設定でも快適に遊べるようだ。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。

アマゾンで「GALLERIA RL7C-R56-5N」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
ガレリア ゲーミングノートPC 【 RTX5060 / Core i7-14650HX / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA RL7C-R56-5N Windows11Home 動画編集 21757-3408

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン