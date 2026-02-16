ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月13日、PlayStation Plusへお得に加入、またはアップグレードできる旧正月セールを開催。セール期間は、2026年2月26日まで。

本セールでは、新規加入者を対象として、「PlayStation Plus エクストラまたはプレミアムの12ヶ月利用権」を最大35％オフの価格で購入可能。すでにPlayStation Plusに加入中の人はPlayStation Plus プレミアムへのアップグレードを35％オフで購入できる。

この機会に、ぜひPlayStationのサブスクをお得に楽しんでみてはいかがだろうか。

＜セール内容＞

・新規加入者対象の「PlayStation Plus 12ヶ月利用権」の購入がPlayStation Plus エクストラは25％オフ、プレミアムは35％オフ

・PlayStation Plus エッセンシャルまたはエクストラからプレミアムへのアップグレードが35％オフ

※本オファーは2026年2月26日まで適用されます。

※新規でご加入の方は、PlayStation Plus エクストラまたはプレミアムの12ヶ月利用権を最大35％オフの価格でご利用いただけます。

※1ヶ月、3ヶ月、12ヶ月利用権ですでにご加入中の方はPlayStation Plus プレミアムプランへのアップグレードが35％オフの価格でご利用いただけます。現在ご加入中のプランの残期間に適用されます。

※ご利用いただけるゲームライブラリは、ご加入のサブスクリプションプラン、タイミング、および国／地域により異なります。

※PlayStation Plusは、利用期間が終了するまでにキャンセルしない限り、ご利用中の利用権と同一期間のご利用に必要な金額（自動更新時のPlayStation®Storeにおける通常価格）が自動的に決済され、利用期間が更新されます。各種PlayStation Plus利用規約が適用されます。

※『Marvel’s Spider-Man 2』は、PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムプランのゲームカタログにおいて2026年2月17日より配信されます。そのほかのソフトウェアは、既に配信中です（2026年2月13日（木）時点）。

▼PlayStation Plusについての詳細はこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/

■PlayStation Store 「旧正月セール」

さらにPlayStation Storeでは、現在「旧正月セール」を開催中。セール期間は、2026年2月25日まで。

本セールでは、PS5およびPS4の対象タイトルを、最大80％オフで購入できる。気になっていたタイトルがないか、ぜひともチェックしてみよう。

▼PlayStation Store「旧正月セール」ページはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/category/598600f8-3189-4e53-a504-ea4f557052c4/