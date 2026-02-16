このページの本文へ

Amazonで見つけた！ "ハズさない"ゲーミングアイテム集 第57回

RTX 5060搭載のASUS製16型ゲーミングノート、165Hzや32GBメモリーも含めて23万9800円はお買い得では？

2026年02月16日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「TUF Gaming F16（FX608JMR）」を入手
 

165Hz、32GBメモリー、RTX 5060搭載のゲーミングノートが23万円

　Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMR）」が販売中だ。価格は23万9800円。

　TUF Gaming F16（FX608JMR）の構成は、インテル「Core i5-14450HX」（10コア/16スレッド、最大4.8GHz）、NVIDIA「GeForce RTX 5060」（8GB GDDR7）、メモリーは32GB（DDR5-5600）、512GB M.2 SSDなど。そのほか、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hzとなっている。

アマゾンで「TUF Gaming F16（FX608JMR）」を入手
 

ゲームも普段使いもこなせるコスパモデル

　ユーザーレビューを見ると、「価格の割に能力が高い」「5060搭載でこの価格はお買い得」とコスパの高さを評価する声が多い模様。

　値上がりの状況が続くなか、DDR5規格の32GBメモリーとRTX 5060を搭載して20万円台は比較的お得に感じられる。ストレージの容量が少々気になるが、ゲームのみならず普段使いの一台として重宝するかもしれない。

　20万円台の予算でゲーミングノートPCの買い替えを検討している人は、TUF Gaming F16（FX608JMR）を選択肢に入れてみては？

アマゾンで「TUF Gaming F16（FX608JMR）」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F16 FX608JMR 16インチ RTX 5060 インテル Core i5 14450HX メモリ 32GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 重量 2.3kg 動画編集 イェーガーグレー FX608JMR-I5R5060A

