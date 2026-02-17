私がXBOX360ソフトをコンプリートした理由は、「忍者龍剣伝」が好きだったから

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。それではXBOXソフトをせっせと買い始めた理由は何なのか、ご紹介しましょう。

私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「NINJA GAIDEN: Ragebound」です。パッケージ版の参考価格は3,704円ですが、今なら16%オフの3,123円でAmazonから購入できます。

ファミコン、メガドライブ、PCエンジン、あの頃のゲームには「忍者」を題材にしたものがたくさん発売されました。その中で、私が一番プレイした忍者ゲームはファミコンの「忍者龍剣伝」です。

高い難易度のゲームで、休日には朝から晩までずっとプレイしていました。敵を刀や忍術で倒していくアクションや爽快なBGMが素晴らしいだけではなく、ステージが始まる前後にはデモシーンが入り、まるで映画のようだと感動しました。

1995年を最後に忍者龍剣伝シリーズは終了していましたが、2004年にXBOX用ソフト「NINJA GAIDEN」として３Dアクションゲームで復活しました。

思い返すと、「NINJA GAIDEN」のためにXBOXを買い、そこから海外ゲームに興味が沸いて、ソフトの収集が始まりました。忍者龍剣伝をプレイしていなければ、「NINJA GAIDEN」を買っていなかったかもしれない。そうなるとコレクターの道を歩んでいたかどうかもわからない。「NINJA GAIDEN」は、運命を変えたゲームと言っても過言ではありません。

「NINJA GAIDEN: Ragebound」は忍者龍剣伝シリーズの最新作で、ファミコン版1作目『忍者龍剣伝』のアナザーストーリーを描いた作品です。

2004年以降の３Dアクションから、クラシックな２Dアクションになり、より忍者龍剣伝の魂を感じます。ゲームシステムは最新のゲームならではで、遊びやすさにも配慮されている印象。アシストモード搭載なのでアクションが苦手な人でも楽しめるでしょう。

DNAにレトロゲームが刻まれているのか、ピクセルアートには心惹かれるものがあります。懐かしくて新しい「NINJA GAIDEN: Ragebound」をぜひプレイしてみてください。