最初にはっきり伝えておきます。今回紹介するのは超S級のキャンペーンです。その名は「Visa割」。2025年4月に実施された同キャンペーンですが、前回は「Apple Pay」のみが対象でした。今回はAndroidユーザー、「Google Pay」「Samsung Wallet」「Garmin Pay」などスマートフォンやウェアラブルデバイスに登録できるVisaカードが対象となるから最高です。なんと平均15.5％還元のキャンペーンとなります。凄い！！

さらに使用するカードによっては最大18％還元にもなります。今日から4月30日までは、他の支払いは一切使わなくて大丈夫。お伝えする支払い方法でOKです。それではキャンペーンの概要と最大にお得になるカードも紹介いたします。最後まで読んでね。

【スマホで！タッチでVisa割キャンペーン】 キャンペーン期間：2026年2月10日（火）0：00 ～ 2026年4月30日（木）23：59まで ※早期終了の可能性がございます。

対象決済： スマートフォンまたはウェアラブルデバイスによるVisaのタッチ決済

条件： 1回あたり税込1000円以上の決済

対象店舗： 全国のVisaのタッチ決済が使えるすべてのお店が対象

簡単に「Visa割」を説明しますと、キャンペーン期間中に1回税込1000円以上、スマホまたはウェアラブルデバイスでVisaのタッチ決済を利用すると、ハズレなしでキャッシュバックが当たるキャンペーンとなります。キャッシュバック金額と確率、そして期待値を出してみました。こちらです。

キャッシュバック金額と確率 1等：500円 ……当選確率10% 1等の期待値：500円×10％= 50円

2等：150円 ……当選確率30% 2等の期待値：150円×30％= 45円

3等：100円 ……当選確率60% 3等の期待値：100円×60％= 60円

1回1000円以上の決済での期待値は、50円＋45円＋60円＝155円となります。

例えば1000円ジャストの買い物をし続けた場合、平均して155円が戻ってくるという計算になり、平均期待還元率が15.5％となります。ハズレがないので最低還元率でも10％が保証されているので、やはり激アツ最強キャンペーンでしょう。

それでは参加する手順です。注意点とともに紹介します。