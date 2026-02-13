このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第55回

2.8型液晶つき簡易水冷、裏配線も美しい。STORM「新界2」は見せるためのPC

2026年02月13日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「新界2 AMS2-75F856」を入手
 

液晶付き水冷CPUクーラーなど、魅せるPCがここに

　Amazon.co.jpにて、STORMのゲーミングPC「新界2 AMS2-75F856」が販売中だ。AMD「Ryzen 5 7500F」とNVDIA「GeForce RTX 5060」搭載モデルの価格は28万9801円。

　新界2 AMS2-75F856は、2.8型の液晶パネルつきの簡易水冷CPUクーラーや背面コネクターマザーボード、ピラーレスケースなどが特徴のゲーミングデスクトップPC。ライティングを含めて、魅せるPCが欲しい人におすすめだ。

　今回ピックアップしたモデルは、CPUがAMD「Ryzen 5 7500F（6コア/12スレッド、最大5GHz）」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）」、メモリーが32GB DDR5、ストレージが1TB M.2 SSDなど。

アマゾンで「新界2 AMS2-75F856」を入手
 

魅せるPCの魅力が詰まった一台

　ユーザーレビューを見ると、「外観も裏配線もキレイ」といった声が寄せられている。ライティングで彩られた内部を鑑賞できるピラーレスケースのほか、すっきりした内部の配線、好きな画像を表示できる液晶つき簡易水冷CPUクーラーなど、魅せるPCの魅力が詰まった一台と言えるだろう。

　今回紹介したモデルは最安値のものだが、高スペックのモデルもラインナップされている。コスパで選ぶか、スペックで選ぶかはユーザー次第だ。

アマゾンで「新界2 AMS2-75F856」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
STORM ゲーミングPC 新界2 RTX 5060 Ryzen5 7500F 32GBメモリ 1TB SSD 大型液晶簡易水冷クーラー ゲーム 動画編集 ゲーム配信 実況 AMS2-75F856

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン