2.8型液晶つき簡易水冷、裏配線も美しい。STORM「新界2」は見せるためのPC

液晶付き水冷CPUクーラーなど、魅せるPCがここに

Amazon.co.jpにて、STORMのゲーミングPC「新界2 AMS2-75F856」が販売中だ。AMD「Ryzen 5 7500F」とNVDIA「GeForce RTX 5060」搭載モデルの価格は28万9801円。

新界2 AMS2-75F856は、2.8型の液晶パネルつきの簡易水冷CPUクーラーや背面コネクターマザーボード、ピラーレスケースなどが特徴のゲーミングデスクトップPC。ライティングを含めて、魅せるPCが欲しい人におすすめだ。

今回ピックアップしたモデルは、CPUがAMD「Ryzen 5 7500F（6コア/12スレッド、最大5GHz）」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）」、メモリーが32GB DDR5、ストレージが1TB M.2 SSDなど。

魅せるPCの魅力が詰まった一台

ユーザーレビューを見ると、「外観も裏配線もキレイ」といった声が寄せられている。ライティングで彩られた内部を鑑賞できるピラーレスケースのほか、すっきりした内部の配線、好きな画像を表示できる液晶つき簡易水冷CPUクーラーなど、魅せるPCの魅力が詰まった一台と言えるだろう。

今回紹介したモデルは最安値のものだが、高スペックのモデルもラインナップされている。コスパで選ぶか、スペックで選ぶかはユーザー次第だ。