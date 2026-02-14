Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第54回
日本語配列って珍しいのでは？ 8000Hzポーリングレート＆ラピドリ対応の白色テンキーレスキーボードをチェック
2026年02月14日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
日本語配列のテンキーレスキーボード
Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK3HE 60」が販売中だ。価格は2万3980円。
PCMK3HE 60は、日本語配列（JIS配列）を採用するホワイトカラーのテンキーレスキーボード。8000Hzのポーリングレート、3万5000Hzのスキャンレート、入力した瞬間に反応するラピッドトリガーなどが特徴となっている。
静音性、打鍵感、高級感あふれるデザインが好評
ユーザーレビューを見ると、「打鍵感が良い」「音が静か」「高級感のあるデザイン」を評価する声が多い模様。流行りのラピッドトリガーを搭載しているだけでなく、静音性や打鍵感などキー入力の快適さもポイントになっているようだ。日本語配列のテンキーレスキーボードを探している人に刺さる一台と言えるだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|Pulsar Gaming Gears PCMK3HE 60 Hall Effect Magnetic ゲーミング キーボード JIS 日本語配列 65キー 磁気スイッチ 8K Polling Rate【国内正規品】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
