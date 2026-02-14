このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第54回

日本語配列って珍しいのでは？ 8000Hzポーリングレート＆ラピドリ対応の白色テンキーレスキーボードをチェック

2026年02月14日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「PCMK3HE 60」を入手
 

日本語配列のテンキーレスキーボード

　Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK3HE 60」が販売中だ。価格は2万3980円。

　PCMK3HE 60は、日本語配列（JIS配列）を採用するホワイトカラーのテンキーレスキーボード。8000Hzのポーリングレート、3万5000Hzのスキャンレート、入力した瞬間に反応するラピッドトリガーなどが特徴となっている。

アマゾンで「PCMK3HE 60」を入手
 

静音性、打鍵感、高級感あふれるデザインが好評

　ユーザーレビューを見ると、「打鍵感が良い」「音が静か」「高級感のあるデザイン」を評価する声が多い模様。流行りのラピッドトリガーを搭載しているだけでなく、静音性や打鍵感などキー入力の快適さもポイントになっているようだ。日本語配列のテンキーレスキーボードを探している人に刺さる一台と言えるだろう。

アマゾンで「PCMK3HE 60」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Pulsar Gaming Gears PCMK3HE 60 Hall Effect Magnetic ゲーミング キーボード JIS 日本語配列 65キー 磁気スイッチ 8K Polling Rate【国内正規品】

