日本語配列って珍しいのでは？ 8000Hzポーリングレート＆ラピドリ対応の白色テンキーレスキーボードをチェック

日本語配列のテンキーレスキーボード

Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsのゲーミングキーボード「PCMK3HE 60」が販売中だ。価格は2万3980円。

PCMK3HE 60は、日本語配列（JIS配列）を採用するホワイトカラーのテンキーレスキーボード。8000Hzのポーリングレート、3万5000Hzのスキャンレート、入力した瞬間に反応するラピッドトリガーなどが特徴となっている。

静音性、打鍵感、高級感あふれるデザインが好評

ユーザーレビューを見ると、「打鍵感が良い」「音が静か」「高級感のあるデザイン」を評価する声が多い模様。流行りのラピッドトリガーを搭載しているだけでなく、静音性や打鍵感などキー入力の快適さもポイントになっているようだ。日本語配列のテンキーレスキーボードを探している人に刺さる一台と言えるだろう。