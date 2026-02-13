怖ぇよ…いや、怖いって!!!　あの森田まさのり先生のサスペンス・ホラー『ザシス』が1巻33円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今回の推し漫は『ろくでないBLUES』『ROOKIES』の森田まさのりセンセイが描くサスペンスホラー『ザシス』です。へー。そうは言ってもまた、いつものノリで軽く読ませてくれちゃうんでしょ？ えっ？ なにこれ怖い。いや、怖いよ。怖えって！！！！

本作は、学校における”いじめ”をテーマにした復讐劇ホラーなんですが、森田センセイの絵が上手すぎて、リアリティがすごい。たぶん、小説では味わえない怖さ。アニメ化よりも『ROOKIES』みたいに実写ドラマ化、映画化のほうが断然ハマりそう。森田センセイ、こういうのも描くんですねぇ。多彩。

上中下巻の3巻完結なんですが、現在、上巻が33円でセール中なんで、まずは上巻だけでも読んでみて。この戦慄への安すぎる招待状です。で、ハマったら中巻は半額の330円。結末の下巻は定価の680円ですが、3冊合わせても1043円なんで、極上サスペンスホラー1本分と考えたら安いもんです、ええ。

ザシス…って意味わかんないですよね。まあ、読んでみてくださいな

ザシス

森田まさのり (著)

全3巻（完結）

1043円 (上巻33円・中巻330円・下巻680円)

第1巻

33円 (95%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

中学教師・山内海の旧友たちが公募小説『ザシス』の筋書き通りに殺されていく連続怪死事件の、真犯人の正体と目的を追う、『ろくでなしBLUES』『ROOKIES』の森田まさのりセンセイが初めて挑んだサスペンスホラー。



山内海は、ある日ニュースで旧友の鈴木侑己が殺されたことを知る。数日後、恋人で文芸編集者の八木沢珠緒が、公募小説の落選作『ザシス』に事件と酷似した内容を見つける。作者は佐伯遥人──中学時代にいじめられていたかつての山内海の同級生だった。しかしその佐伯遥人は……。