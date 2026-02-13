Kindle漫画セール情報「推し漫」 第39回
怖ぇよ…いや、怖いって!!! あの森田まさのり先生のサスペンス・ホラー『ザシス』が1巻33円！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月13日 17時00分更新
今回の推し漫は『ろくでないBLUES』『ROOKIES』の森田まさのりセンセイが描くサスペンスホラー『ザシス』です。へー。そうは言ってもまた、いつものノリで軽く読ませてくれちゃうんでしょ？ えっ？ なにこれ怖い。いや、怖いよ。怖えって！！！！
本作は、学校における”いじめ”をテーマにした復讐劇ホラーなんですが、森田センセイの絵が上手すぎて、リアリティがすごい。たぶん、小説では味わえない怖さ。アニメ化よりも『ROOKIES』みたいに実写ドラマ化、映画化のほうが断然ハマりそう。森田センセイ、こういうのも描くんですねぇ。多彩。
上中下巻の3巻完結なんですが、現在、上巻が33円でセール中なんで、まずは上巻だけでも読んでみて。この戦慄への安すぎる招待状です。で、ハマったら中巻は半額の330円。結末の下巻は定価の680円ですが、3冊合わせても1043円なんで、極上サスペンスホラー1本分と考えたら安いもんです、ええ。
ザシス…って意味わかんないですよね。まあ、読んでみてくださいな
|Image from Amazon.co.jp
|ザシス 上 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
ザシス
森田まさのり (著)
全3巻（完結）
1043円 (上巻33円・中巻330円・下巻680円)
第1巻
33円 (95%オフ)
山内海は、ある日ニュースで旧友の鈴木侑己が殺されたことを知る。数日後、恋人で文芸編集者の八木沢珠緒が、公募小説の落選作『ザシス』に事件と酷似した内容を見つける。作者は佐伯遥人──中学時代にいじめられていたかつての山内海の同級生だった。しかしその佐伯遥人は……。
