Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第50回

初めてのWQHDゲーミングにちょうどいい！ 165Hz対応、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円切り

2026年02月13日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「JN-T27G165Q-HSP」を入手
 

165Hz＆WQHDに対応する27型ゲーミングディスプレー

　Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型WQHDディスプレー「JN-T27G165Q-HSP」が販売中だ。参考価格は2万4073円だが、執筆時点では23％オフの1万8536円で購入できる（2月12日時点）。

ゲーミングPCや家庭用ゲーム機に対応

　JN-T27G165Q-HSPは、27型のTNパネルを採用するゲーミングディスプレー。解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは165Hz、応答速度は1ms（MPRT）。ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|Sなど家庭用ゲーム機にも対応している（家庭用ゲーム機は120Hz接続に対応）。

　映像鑑賞やゲームプレイが快適な、27型WQHDのゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。

アマゾンで「JN-T27G165Q-HSP」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 JAPANNEXT 27インチ TNパネル搭載 165Hz/1ms(MPRT)対応 WQHD(2560x1440)解像度 ゲーミングモニター JN-T27G165Q-HSP HDMI DisplayPort sRGB:99% HDR400相当 PS5 WQHD:120Hz PIP/PBP 高さ調整 ピボット(縦回転) 【2年保証】

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

