Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第50回
初めてのWQHDゲーミングにちょうどいい！ 165Hz対応、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円切り
2026年02月13日 18時00分更新
165Hz＆WQHDに対応する27型ゲーミングディスプレー
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型WQHDディスプレー「JN-T27G165Q-HSP」が販売中だ。参考価格は2万4073円だが、執筆時点では23％オフの1万8536円で購入できる（2月12日時点）。
ゲーミングPCや家庭用ゲーム機に対応
JN-T27G165Q-HSPは、27型のTNパネルを採用するゲーミングディスプレー。解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは165Hz、応答速度は1ms（MPRT）。ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|Sなど家庭用ゲーム機にも対応している（家庭用ゲーム機は120Hz接続に対応）。
映像鑑賞やゲームプレイが快適な、27型WQHDのゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。
