このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第49回

ゲーム中、俺はピカチュウになる なりきりゲーミングヘッドセットが11％オフ

2026年02月13日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】」を入手
 

ピカチュウの耳がついたカワイイゲーミングヘッドセット

　Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】」が販売中だ。参考価格は5035円だが、執筆時点では11％オフの4499円で購入できる。

　本製品は、「ポケットモンスター」に登場する「ピカチュウ」の耳がついたゲーミングヘッドセット。ぬいぐるみ素材の耳やピカチュウのイラストが描かれたイヤーカップなど、ピカチュウ尽くしの製品と言える。

　そのほか、長時間のゲームプレイをサポートするメッシュ素材のヘッドクッション、位置の調節ができるフレキシブルアームマイクなどが特徴となっている。

アマゾンで「【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】」を入手
 

カワイイだけでなく性能も使い心地も◎

　ユーザーレビューを見ると、「ピカチュウのデザインがカワイイ」の評価が多く寄せられている。デザインがカワイイだけでなく、性能も使い心地も問題ないという声も見受けられた。ピカチュウが好きな人は購入を検討してみては？

アマゾンで「【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン