ゲーム中、俺はピカチュウになる なりきりゲーミングヘッドセットが11％オフ

ピカチュウの耳がついたカワイイゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】」が販売中だ。参考価格は5035円だが、執筆時点では11％オフの4499円で購入できる。

本製品は、「ポケットモンスター」に登場する「ピカチュウ」の耳がついたゲーミングヘッドセット。ぬいぐるみ素材の耳やピカチュウのイラストが描かれたイヤーカップなど、ピカチュウ尽くしの製品と言える。

そのほか、長時間のゲームプレイをサポートするメッシュ素材のヘッドクッション、位置の調節ができるフレキシブルアームマイクなどが特徴となっている。

カワイイだけでなく性能も使い心地も◎

ユーザーレビューを見ると、「ピカチュウのデザインがカワイイ」の評価が多く寄せられている。デザインがカワイイだけでなく、性能も使い心地も問題ないという声も見受けられた。ピカチュウが好きな人は購入を検討してみては？