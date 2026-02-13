Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第49回
ゲーム中、俺はピカチュウになる なりきりゲーミングヘッドセットが11％オフ
2026年02月13日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ピカチュウの耳がついたカワイイゲーミングヘッドセット
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】」が販売中だ。参考価格は5035円だが、執筆時点では11％オフの4499円で購入できる。
本製品は、「ポケットモンスター」に登場する「ピカチュウ」の耳がついたゲーミングヘッドセット。ぬいぐるみ素材の耳やピカチュウのイラストが描かれたイヤーカップなど、ピカチュウ尽くしの製品と言える。
そのほか、長時間のゲームプレイをサポートするメッシュ素材のヘッドクッション、位置の調節ができるフレキシブルアームマイクなどが特徴となっている。
カワイイだけでなく性能も使い心地も◎
ユーザーレビューを見ると、「ピカチュウのデザインがカワイイ」の評価が多く寄せられている。デザインがカワイイだけでなく、性能も使い心地も問題ないという声も見受けられた。ピカチュウが好きな人は購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】なりきり ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch ピカチュウ【Nintendo Switch対応】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第48回
トピックスリポビタンDが30本ある冷蔵庫、想像以上に安心感ある
-
第47回
トピックスPCゲームの勝率は“音”で変わる だからSteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットがイチオシ！
-
第46回
トピックスやっぱり、Xboxなんだよね……。Xboxワイヤレスコントローラーは“PCゲームの最適解”、しかも1万円切りで買える
-
第45回
トピックス【1万4399円→9972円】レバレス入門したい？ だったら、これ。「コスパ高い」「安いのに使いやすい」と好評
-
第44回
トピックスSwitch 2ゲットしたらこれも必須！ プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチの豪華セットが15％オフ
-
第43回
トピックスREGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中
-
第42回
トピックス結局、“軽いは正義”なんだよ！ その事実を体感できるワイヤレスゲーミングマウス
-
第41回
トピックスエナドリ飲みたいけど炭酸はちょっと……。それならマンゴーラッシー味の「ZONe」がある！ しかも24本セットがセール中！
-
第40回
トピックス【4909円→2943円】Switch全機種対応のプロコンがAmazonタイムセールで40％オフ！ 快適な操作性とコスパの高さが魅力
-
第39回
トピックス【Amazon】240Hz駆動＋RTX 5060搭載の16型ゲーミングノートPCが26万円台！ eスポーツをたくさん遊びたい人におすすめ
- この連載の一覧へ