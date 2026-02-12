Kindle漫画セール情報「推し漫」 第38回
“売れる”漫画を作るために編集者は何をしている？『月刊トリレンマ』第1巻が100円！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月12日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
漫画編集者のお仕事を描いた『月刊トリレンマ』。まだ1巻しか発売されてませんが、その1巻が100円でセール中です。え、それってどうなのよ、って思った人、ご安心ください。めちゃくちゃ面白いです。漫画家と編集者って、どういう関係性なのか、漫画好きの人なら興味があると思いますが、この漫画、とてもいいところを突いてます。
タイトルになってる「トリレンマ」は作中に登場するあまり売れていない雑誌の名前なんですが、意味合い的にはトリプル＋ジレンマを組み合わて作られた言葉だそうで、ジレンマは２つの間で生じる矛盾のことなので、それが3方にあるといった感じです。第1巻では漫画編集者の抱える、担当作家に良い作品を描かせてあげたい／商業的に売れる作品にしたいというジレンマが主体になっていますが、今後はこれにもう１軸加わってくるのかもしれません。ともかく先が楽しみな作品です。編集者は全員読むといいと思います。
将来的にはアニメ化の過程などメディアミックスについても描いてほしい
|Image from Amazon.co.jp
|月刊トリレンマ 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
月刊トリレンマ
橿原まどか (著), タチバナロク (著)
全1巻（続巻）
100円 (87%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第37回
エンタメ近未来の宇宙開拓を描いた本格ハードSF『MOONLIGHT MILE【完全版】』が全巻33円！【Kindle漫画セール情報】
-
第36回
エンタメ出口のない暗闇で光を掴むヒント『うつヌケ』が44%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第35回
エンタメ特撮愛が暴走する打ち切り巨大変身ヒロイン『まりかセヴン』が1冊77円、全巻セットで616円と最安！【Kindle漫画セール情報】
-
第34回
エンタメ【1巻77円】ヘンタイ的天才と美人秘書のランジェリー・ラブコメディ『甘い生活』が全40巻で3080円！【Kindle漫画セール情報】
-
第33回
エンタメ「理解し合う」ことの喜びが詰まった、全人類に読んでほしい良作『サトコとナダ』40%オフ、全4巻で1900円【Kindle漫画セール情報】
-
第32回
エンタメ性癖に貴賤なし『異種族レビュアーズ』が1冊88円、全11巻で1323円【Kindle漫画セール情報】
-
第31回
エンタメ不二子のお色気がたまらん『ルパン三世Y』全20巻で1540円！【Kindle漫画セール情報】
-
第30回
エンタメ「これではただのうまいだけの料理だわ！」それではあかんのか？とツッコまずにいられない『鉄鍋のジャン』全13巻88円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第29回
エンタメ圧倒的なメカ描写と重厚な人間ドラマで描く「許されざる正義」の行方 劇場版『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で1712円！【Kindle漫画セール情報】
-
第28回
エンタメ魅せるのは勝負ではなくその生き様 『伝説の雀鬼ショーイチ』が1冊55円！全24巻で1320円！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ