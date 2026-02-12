Amazonセール情報大紹介！ 第1227回
このサイズでこの価格、見逃せる？ 65インチ×REGZA×直下型LEDが10万円
2026年02月12日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
REGZA 65インチ 4K液晶テレビ「65E350M」をチェック！
REGZAの65インチ 4K液晶テレビ「65E350M」が、Amazonタイムセール対象になっている。参考価格143,000円のところ、30％オフの100,000円で販売中。
65インチサイズのテレビは、モデルや仕様によって価格帯が大きく分かれる。8万円台前半の廉価モデルが並ぶ一方で、倍速パネルや高画質系、有機ELモデルでは20万円台前後に達するケースもある。
その中で「65E350M」は、REGZA名義で、全面直下型LEDパネルモジュールを採用して10万円。
このサイズ、このメーカー、この構造で、この価格。「予算を抑えて、大画面が欲しい」そう思ったことがあるなら、チェックしてよさそうだ。
レグザエンジンZR搭載
映像処理エンジンにはレグザエンジンZRを搭載。地上波放送やネット動画など、画質にばらつきのある映像を想定し、ノイズを抑える処理が行われる。65インチ表示でも、輪郭やテロップ周辺が荒れが目立ちにくい。
10万円で直下型LED
全面直下型LEDを採用。エッジライト方式と比べ、画面全体の明るさムラが出にくい。65インチというサイズを考えると、構造面での割り切りは少ない。
裏番組が録れる
チューナーはダブル仕様で、外付けHDDを使った裏番組録画に対応。上位機能はそなえないものの、テレビを見ながら別の番組を録るといった基本的な使い方は押さえている。
