リポビタンDが30本ある冷蔵庫、想像以上に安心感ある
2026年02月10日 17時00分更新
国民的栄養ドリンクが30本セットでお得
Amazon.co.jpにて、「【指定医薬部外品】【Amazon.co.jp限定】大正製薬 リポビタンD 100ml×30本」が販売中だ。価格は4358円。
国民的栄養ドリンクである「リポビタンD」が30本入ったセット製品。仕事や勉強、運動での疲れを解消し、集中力を一気に上げたいときに飲みたくなる。1日1本のペースで考えると、約1か月分の本数はお得に感じられる。
リポビタンDでゲームの集中力を上げたい人に
長時間ゲームをプレイしているとだんだんと疲れがたまっていき、やがて集中力も下がっていく。そういった疲労困憊の状態でリポビタンDを補給すると、「よし、もういっちょ頑張りますか」と元気がみなぎってくるのだ。
ゲームのモチベーションが下がったら、リポビタンDでファイトを注入してみるのもアリ。本製品は30本入りだが、1日1回の服用が推奨されているので飲みすぎは厳禁だ。
|Image from Amazon.co.jp
|【指定医薬部外品】【Amazon.co.jp限定】大正製薬 リポビタンD 100ml×30本 栄養ドリンク 疲労回復・栄養補給に 集中力の維持・改善 タウリン タウリン配合
