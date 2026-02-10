Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第47回
PCゲームの勝率は“音”で変わる だからSteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットがイチオシ！
2026年02月10日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ゲームしながらスマホでボイチャができる
ワイヤレスシステムを搭載
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7P」が販売中だ。参考価格は2万9981円だが、タイムセールにより17％オフの2万4980円で購入できる（2月10日時点）。
Arctis Nova 7Pは、40mmオーディオドライバーや360度空間オーディオに対応するワイヤレスゲーミングヘッドセット。PCや家庭用ゲーム機に対応するワイヤレスドングルが付属している。また、ワイヤレス接続とBluetooth接続により、ゲームをしながらスマホでボイチャをするといった使い方が可能。
そのほか、足音や銃声が聞き取りやすくする「Parametric EQ」、独自のソフトウェアでのサウンド調整、USB Type-C急速充電、AIノイズキャンセリングマイクなどが特徴となっている。
「足音が聞き取りやすい」「臨場感重視のゲームと相性がよい」と好評
ユーザーレビューを見ると、「臨場感重視のゲームと相性がよい」「足音や環境音の定位がはっきりしているため、敵の動きや距離感を直感的に把握できる」「通気性の良いイヤーマフのおかげで長時間使っても気にならない」といった声が寄せられている。サウンドの臨場感を高めたい、索敵力を上げたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|SteelSeries ワイヤレス ゲーミングヘッドセット ヘッドホン 軽量 ボイスチャット可能 ゲームとスマホを同時接続 Arctis Nova 7P 無線 密閉型 Switch/Switch2/PC/PS5/PS4 対応 AIノイズキャンセリング 空間オーディオ Hi-Fiサウンド 調整可能 61561 ホワイト×ブルー
